Teléfono rojo: ¿de qué hablaron Macri y Alberto Fernández?

Por Redacción Tiempo de San Juan

El presidente Mauricio Macri y el candidato presidencial Alberto Fernández dialogaron hoy por teléfono, luego de que el mandatario en ejercicio le pidiera la comunicación en un mensaje de whatsapp.

Macri aseguró, en Facebook, que “tuvimos una buena y larga conversación telefónica con Alberto Fernández. Él se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral, y la incertidumbre política que genera, afecte lo menos posible a la economía de los argentinos",

Para Macri, Fernández “se mostró con la vocación de intentar llevar tranquilidad a los mercados respecto a los riesgos de una eventual alternancia en el poder y quedamos en mantener una línea abierta directa entre los dos".

En conferencia de prensa, Alberto Fernández se explayó más que el titular del ejecutivo.

“Yo lo puedo ayudar a superar el trance, pero no tengo ningún diputado al que decirle qué hacer. Hemos dado un paso, rompimos la barrera de hablar, que parecía irrompible”, dijo.

Sobre las medidas anunciadas hoy por Mauricio Macri, Fernández analizó: “Son una serie de medidas que mueven el consumo, pero el contexto desde que se toman pueden ser varias cosas”.

“Le pedí al presidente que salga de la condición doble de candidato y presidente y prime esta última. Esa es mi duda sobre lo que resolvió, que creo que tiene que ver con una necesidad de campaña de mostrar lo que no hizo antes, y en el contexto que lo hizo es muy riesgoso”, alertó.

“No le sugerí medidas, sino ideas más generales sobre el funcionamiento de la economía. Yo no me animaría a un presidente a decirle lo que debe hacer. Pero por respeto al presidente déjenme que quede en la charla privada”, pidió.

“Tenemos que hacer el esfuerzo todos. El presidente debe llegar al 10 de diciembre, hay que ayudarlo a llevar esta transición adelante que a él también le preocupa”, rescató.

Sobre un posible encuentro, que él había considerado horas atrás improductivo, insistió en que “yo no tengo muchos puntos de acuerdo con el presidente, lo único que tenemos como acuerdo es que la realidad no siga lastimando a los argentinos, pero eso está en sus manos. Yo no soy ni presidente electo”, disparó.

Fernández hizo también declaraciones sobre el “efecto miedo” que quiso instaurar Macri en su fallida conferencia del día posterior a las PASO: “Todos los que anduvieron vociferando en los canales de noticias, en la prensa, en los diarios, los dirigentes, diciendo que éramos Venezuela deben ver el efecto terrible que causaron en la Argentina. En mis años (como Jefe de Gabinete) hubo superávit fiscal y comercial, salimos del default y pagamos la deuda. ¿Qué tengo que ver yo con lo que decían?”.

Finalmente, se refirió al gran agujero que quedó en el anuncio de medidas: la realidad de los jubilados, sin anuncios favorables al sector. Sobre eso Fernández fue terminante: “A los jubilados hay que decirles que hay que esperar a que el gobierno cambie”.