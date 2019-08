Qué opinan los sindicalistas sanjuaninos sobre las medidas de Macri

El presidente Mauricio Macri dio a conocer una serie de medidas entre las que se incluyen precios de combustibles congelados por 90 días, un aumento del piso del Impuesto a las Ganancias, un incremento de las becas Progresar y un bono para trabajadores estatales y asignaciones universales. Ante las medidas anunciadas, sindicalistas sanjuaninos dieron su opinión.



-Pepe Villa, secretario general de UPCN.

"Son todas medidas proselitistas, lo tendría que haber hecho durante su periodo de gobierno anterior. Se tomaron estas medidas por la bronca que se ha generado, la gente no llega a fin de mes y ahora viene a anunciar el presidente Macri estas medidas. En San Juan nosotros hemos pedido que se active la clausula gatillo. Son medidas para la tribuna".

-Ricardo Cardozo, secretario general de STOTAC.

"Hay incertidumbre, se va a poner mucho más difícil. Los empresarios tienen el personal parado. Las medidas son una burla desde el momento que dijo que era culpa del pueblo lo que pasaba con el dólar y ahora con estos anuncios es una burla, está tratando a todo el pueblo de ignorante y ahora quiere conseguir votos".

-Luis Lucero, secretario general de UDAP.

"No estoy de acuerdo con las políticas que implementó durante su gestión, hubo falta de proyecto político que contuviera a la sociedad. Ajustó a sectores que necesitan fortaleza como es salud y educación. Su intención fue modificar las políticas laborales y previsionales. Llegan tarde las medidas a un país que va a tener muchos problemas hacia adelante".

-Alejandro Kokot, secretario general de Aguas y Gaseosas.

"No se si van alcanzar con la inflación del 50%. son para pasar el momento, congelando el precio de las naftas 90 días pero después va a aumentar. Se tomaron estas medidas para que no estalle el país y también hay en ellas algo de proselitismo. En nuestro sector, la gente cuando no tiene deja de comprar porque no son artículos de primera necesidad".

-Esteban Vergalito, secretario general de SIDUNSJ.

"El Presidente es el responsable de garantizar la seguridad alimentaria, sanitaria y educativa, la institucionalidad democrática, la paz social y una transición política ordenada. Él es quien debe rescatar al país de la profunda crisis social y económica a la que han conducido sus políticas de concentración de la riqueza, ajuste y represión. Las medidas anunciadas hoy son un nuevo intento de estafa electoral. Pero el pueblo ya rechazó masivamente las políticas neoliberales y los engaños de este gobierno. La respuesta que el pueblo trabajador espera es un giro inmediato y de 180 grados en el modelo económico y social."