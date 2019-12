Baistrocchi a fondo sobre la transición, su equipo y los 100 primeros días de gestión

Emilio Baistrocchi está a días de sacarse el traje de ministro de Gobierno de San Juan y ponerse el de intendente de la Ciudad de San Juan. Si bien son dos cargos muy diferentes entre sí, el funcionario de Uñac deja un cargo difícil por otro igual de desafiante, pero promete tener definido el plan de acción para el inicio, mientras transita un traspaso de mando con el que fuera su rival de interna en las PASO de marzo, Franco Aranda.

"De las PASO quedaron algunas susceptibilidades porque alguien gana y alguien pierde, pero él también fue producto de una interna, ganó, luego no le tocó ganar"

La relación entre intendente saliente e intendente electo está marcada por la transición del departamento y si bien durante la entrevista aseguró que nunca tuvieron "mala relación", sí reconoció que la elección en la que se vieron enfrentados generó "algún tipo de susceptibilidades, porque alguien gana y alguien pierde". Por el momento, dijo, están trabajando juntos para hacer el paso de mando y dijo que confía "en que con el actual intendente, que es de alguna manera parte del proyecto y tiene alguna expectativa de continuar en él, vamos a llegar al 10 de diciembre de buena manera".

Baistrocchi contó que el mayor desafío hasta el momento ha sido ponerse al día con lo que deben saber sobre el estado de Capital y dijo que, aunque han tenido buenos resultados, no cree que esto deba depender "de la buena voluntad del otro". Por eso una de sus primeras medidas al frente del municipio será reglamentar las condiciones de la transición de mandato a futuro. Además habló sobre las posibles paso de personal político a planta permanente que iba a hacer Aranda y aclaró que "no está permitido por ley y hasta el día de hoy no ha ocurrido, pero si ocurriera lo vamos a revisar".

"La ley de responsabilidad fiscal dice que no está permitido designar planta permanente en la transición. Al día de hoy no hay ocurrido y si ocurriera lo vamos a revisar"

Por el momento Baistrocchi ya empieza a planificar los primeros pasos de su gestión y rescata algunos puntos de lo que le deja Franco Aranda. En materia de finanzas, por ejemplo, dijo que en Capital "se ha ordenado el tema de coparticipación y tiene una recaudación buena, del 60%", pero esto no es suficiente para desarrollar los planes que tiene previsto ya que "el 97% va a pagar a los trabajadores y sólo el 3%, unos 32 millones de pesos están destinados a obras". Para comenzar a solucionarlo, el funcionario puso de ejemplo la reducción de la planta política, lo que permitirá un ahorro de 36 millones de pesos, que irán a infraestructura.

Uno de los ejes en los que quiere diferenciarse con Aranda es en la forma de ordenar los recursos humanos. Dijo que si bien es una de las partes más desafiantes de la gestión, porque todos tienen reclamos diferentes, cree que la experiencia en la Policía de San Juan les servirá para hacerlo. "Nosotros logramos ordenar la Policía, ordenar las sanciones y ascensos, y eran 5 mil. Le voy a proponer a los medios salir de la lógica del conflicto, me he juntado con los titulares de los sindicatos y creo nos va a ir bien".

100 días para enamorarse

Emilio Baistrocchi tiene un cronograma de trabajo ya armado y bastante ambicioso. Como en la novela de Telefé, la fecha límite que se marcó, son los primeros 100 días. En realidad el plan está dividido en dos partes, el de 30 días, en el que tienen pasar ese primer contacto con la intendencia, pagar sueldos, aguinaldos y hacer un reconocimiento de cómo está por dentro el municipio.

Luego de esto, se viene el trabajo más pesado. "Queremos tener desarrollados los proyectos, licitados o incluso inaugurados lo que propusimos en la campaña y de ahí seguir con el resto de las acciones de gestión", anticipó. ESto incluye algunos de los proyectos más ambiciosos de la gestión de Baistrocchi.

Entre los primeros planes, está la refuncionalización y remodelación del Mercado de Abasto, más conocido como la feria de Capital, para la cual ya cuenta con financiación del CFI y tienen bastante avanzado el proyecto. Baistrocchi también puso el foco en el cambio rotundo que experimentará el ex matadero municipal, que se convertirá en un jardín botánico y permitirá "revalorizar una zona urbana y residencial muy importante" para la provincia. A estas dos mega obras se sumarán dos cambios en el microcentro que impactarán a muchísima gente: la creación de nuevas bicisendas y un cambio en la forma de trabajo del ECO.

El equipo que se viene

En su visita a Paren las Rotativas, Baistrocchi dijo que tiene a su equipo prácticamente listo, a excepción de "dos o tres nombres de segundas o terceras líneas". En cambio, sí confirmó quiénes estarán en su equipo más cercano durante el arranque de la gestión en Capital y la lista es la siguiente:

Sergio Mordacci, Jefe de Gabinete

Paolo Cárdenas, Secretario de Obras

Sandra Barceló, Secretaria de Turismo

Horacio Lucero, Secretario de Gobierno

Javier Rodríguez, Secretario de Ambiente y Servicios

Sebastián Pacheco, Secretario de Hacienda

Julio Quattropani, Subsecretaría de Modernización

Gattoni Rolando, Subsecretaría de Empresas Municipales