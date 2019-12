En el Congreso, ¿cómo votará Orrego la triple emergencia?

“Todavía no entra la ley al Congreso, no conocemos la letra, por eso no puedo opinar, desconozco la información”, respondió Marcelo Orrego sobre cómo votará el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica que se debatirá esta semana en la Cámara baja.

“Después de que entre el proyecto de ley habrá una reunión de bloque y luego una de interbloque”, aseguró el santaluceño quien se estrenará en la próxima sesión sentado en el Intrbloque opositor de Juntos por el Cambio con su voto en temas sensibles para la gestión albertista. Orrego dijo varias veces que su voto no será condicionado por reportar al macrismo sino que votará lo que sea mejor para los sanjuaninos.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que aplicarán un impuesto del 30% para las compras de moneda extranjera. Así se busca incentivar el turismo en el país. Respecto de las jubilaciones, los planes sociales y la Asignación Universal por Hijo, se habilitaría la devolución del IVA automática en las cuentas de hasta $700 de todos los beneficiarios. También figura el pedido para que el Poder Ejecutivo disponga medidas para recuperar el programa de vacunación y disponer sistemas impositivos de incentivos y recuperación de clínicas y obras sociales. Y la eximición –total o parcial– de contribuciones a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), y a las empresas que mejoren los ingresos de los empleados.

Consultado sobre algunos de estos puntos, Orrego dijo que “en estas cuestiones tan precisas y elementales no se puede decir algo sin conocer el contenido”.

El Gobierno Nacional enviará este lunes el proyecto de ley ómnibus al Congreso y espera tenerla lista y aprobada para el viernes 27. Con 121 diputados propios sobre 257, el Frente de Todos podría necesitar del aporte de la oposición para avanzar en los artículos más complejos en Diputados, donde está Orrego.

De los sanjuaninos diputados nacionales, el santaluceño es quien más genera intriga sobre su posicionamiento.

Este lunes, luego de más de una hora de reunión, los gobernadores radicales le prometieron a Alberto Fernández que la oposición dará quorum para tratar la emergencia social, económica y sanitaria.

Por otro lado, pasado el mediodía de este lunes, cuando todavía no había ingresado el proyecto de triple emergencia, los jefes del PRO, la UCR y la CC advirtieron que “resultará imposible hacer el debido análisis en apenas unas horas”. Y pidieron suspender el plenario de comisiones y la sesión prevista para esta semana, como era intención del oficialismo.