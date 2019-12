Sergio Uñac, en la asunción del nuevo presidente: "Vamos Alberto, a poner de pie a la Argentina"

View this post on Instagram

Es una enorme alegru00eda ver a @alferdezok asumir la responsabilidad histu00f3rica de encaminar el rumbo del pau00eds hacia un destino mejor para todos los argentinos. Estoy convencido que se inicia una nueva u00e9poca en nuestra patria y que la misma, se asentaru00e1 sobre las bases del federalismo, el desarrollo con inclusiu00f3n y el trabajo digno en cada hogar. u00a1Vamos Alberto, a poner de pie la Argentina! #AsumeAlberto