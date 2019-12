La hermosa sanjuanina que juró para ser concejal a más de 1.000 kilómetros

A pocos días de ser mamá por primera vez, la sanjuanina Sofía Bravo juró como concejal de Tigre. Vestida con vestido lánguido de color naranja, asumió en su banca por el distrito bonaerense donde su marido, el ex galán de novelas Segundo Cernadas y ex edil se postuló para intendente. Él no llegó pero ella sí ganó en las últimas elecciones de octubre.

En lo que es el inicio de su carrera política, la nieta del emblemático fundador del bloquismo Leopoldo Bravo e hija del diplomático Polo Bravo, ambos fallecidos, eligió el PRO para militar de la mano de su esposo que salió segundo detrás del reelecto kirchnerista Julio Zamora. Así, en su comuna, Bravo será parte de la oposición.

En su asunción estuvo acompañada por Cernadas y también por familiares como su mamá Laura Adámoli, quien viajó especialmente para la ceremonia y luego posteó “felicitaciones mi niña” en Facebook, lo que cosechó varios comentarios y felicitaciones.