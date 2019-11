Uñac, preocupado por el efecto de la crisis en Chile en San Juan

Sergio Uñac se refirió a los problemas sociales y políticos en Chile, que este viernes en la madrugada firmó un acuerdo para redactar una nueva constitución, y dijo que genera preocupación en San Juan y en toda Argentina por la cantidad de convenios económicos que hay entre las dos naciones. Sobre todo, remarcó la situación de la Región de Coquimbo, que es la que tiene más vínculos con San Juan.

Si bien dijo que le preocupa la situación a futuro de Agua Negra, el sanjuanino dejó en claro que los mayores problemas del proyecto no surgen con la coyuntura, sino que vienen de antes "por la falta de decisión política de los dos gobiernos actuales", refiriéndose a las presidencias de Macri y Piñera.

Las esperanzas actuales están en que los cambios de rumbos políticos puedan nuevamente encauzar el proyecto del túnel, que incluso tiene financiación del BID. Dijo que tienen buenos signos por parte de Alberto Fernández, ya que entre los 5 puntos principales de las propuestas sanjuaninas está el Túnel y que el presidente electo ha dado señales de interés. Por eso, las próximas definiciones y sobre todo el plesbiscito para saber si cambiarán o no la constitución en Chile serán claves para el avance del proyecto.

Cambios en el Gabinete Provincial

La próxima asunción de Sergio Uñac y los nuevos funcionarios electos en junio en San Juan traerá cambios en la gestión del Pocitano, ya que algunas piezas deberán moverse. Empezando por los actuales ministros que fueron elegidos para otros casos, como es el caso de Sánchez de Desarrollo Humano que se convertirá en intendente de Pocito, lo seguro es que las caras de los próximos cuatro años no serán las mismas.

Uñac no quiso detallar cuáles serán los movimiento aunque sí confirmó dos cosas: la primera es lo ya sabido, que aquellos jefes de cartera que resultaron electos deberán ser reemplazados, la segunda es que no serán los únicos. Es que el mandatario no descartó que habrá otros ministros que dejarán sus sillones, aunque no tengan que ir a cargo elegido. Esto abre el juego a más cambios de los que ya se esperaban.

En cuanto a las segundas o terceras líneas de su Gobierno, el mandatario no confirmó quiénes podrían no seguir, aunque ya adelantó que "en cualquier cambio de gestión hay renovaciones y cambios".

Casas y pavimento, los asegurados del presupuesto

La ley que define el destino de las cuentas provinciales sigue en proceso y todavía no hay detalles de cómo será. Este viernes Sergio Uñac adelantó cuáles serán los dos ejes más importantes de inversión, asegurando que se vienen muchas obras de construcción de viviendas y obras viales.

Tal como adelantó Tiempo de San Juan en una entrevista exclusiva al subsecretario de Haciendas, la Provincia quiere mantener o incluso aumentar la cantidad de viviendas que se hicieron en 2019 para el próximo año. Esto significa que construirán alrededor de 4.000 viviendas durante ese tiempo.

Para cumplir este objetivo, Uñac aseguró que "vamos a hacer mucho esfuerzo y tendremos que redireccionar la mayor cantidad de esfuerzo presupuestarios, porque las casas son un motor de trabajo y la economía sanjuanina".