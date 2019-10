“Si Polo Bravo estuviera vivo el bloquismo estaría unido”

“Yo estoy convencida de que si Polo estuviese el bloquismo estaría unido, estarían todos encolumnados detrás de una gran figura, porque lo que pasó fue porque faltó una figura principal que una y muy pocas personas tienen esa habilidad. Él la tenía”, analizó Laura Adámoli, la viuda de Leopoldo Alfredo Bravo, líder del Partido Bloquista que murió un día como hoy hace 9 años mientras cumplía funciones como embajador argentino en Rusia.

“Seguro hubiera mantenido las alianzas política al ser un partido provincial el bloquismo, no sé si con el PJ. Hay una fracción que está con el PJ y otra con Cambiemos. Lo cierto es que el bloquismo no está unido y si estuviese unido sería una buena opción a nivel provincial también. No se puede descartar el semillero de jóvenes que está latente y se va a despertar en algún momento”, dijo Adámoli.

Bravo falleció a los 50 años, tres días después que Néstor Kirchner, defendiendo el acuerdo electoral entre el PJ y el PB orgánico que sigue vigente. ¿Como vería hoy el país?, “él tenía muy buena cintura además de política, buena cintura diplomática. Néstor Kirchner murió 3 días antes que él, me acuerdo que lo veíamos por la tele y él no lo entendía mucho, siguió Cristina y el país fue cambiando, y él seguramente hubiera adoptado distintas políticas. De las que tuvo en su momento siempre estuvo convencido. Yo no tengo su mente para saber qué hubiese hecho, pero sí sé que era un excelente diplomático”, dijo Laura en diálogo con Tiempo de San Juan.

El recuerdo intacto

“El recuerdo de él está vivo en la sangre de sus hijos”, aseguró la compañera de vida de Bravo. “Sofía sacó las agallas de política que llevan y creo que a todos les pica el bichito de la política, están todos comprometidos cada uno a su manera”, agregó. Es que de los 4 hijos que tuvieron juntos, una de las mellizas mayores se lanzó a la política en Buenos Aires de la mano del macrismo y de su esposo, el ex actor Segundo Cernadas y acaba de ser electa concejal en Tigre. Y su hijo Polito milita en el bloquismo desde siempre. Sofía recordó que su padre le enseñó mucho y aseguró que hoy él estaría muy orgulloso de ella.

“En estos 4 años lamento que no haya conocido sus 4 nietos, tenemos dos ahora y se vienen dos más en enero”, dijo emocionada Laura. A los dos hijos de la melliza Catalina, se sumará Isabel de Sofía y un nuevo Leopoldito Bravo, que tendrá como segundo nombre Daniel y será la cuarta generación con el emblemático nombre sanjuanino que Polito quiere como homenaje para su padre y abuelo.

La dacha sigue firme

Es famosa la historia de la dacha –casa de campo- que le cedió Rusia a Argentina por intermedio de un sanjuanino. Aquel sábado 7 de febrero de 1953, Leopoldo Bravo (padre) llegó en un Mercedes Benz al Kremlin y se fue con esta casona bajo el brazo. Con apenas 33 años, el sanjuanino acababa de presentar sus credenciales como embajador, designado por el General Perón y, extrañamente le habían concedido la entrevista que pidió con el enigmático Stalin, quien por ese entonces pasaba sus días sin mostrarse al público, convencido de que había un complot para asesinarlo.

Por un tiempo, el futuro de la dacha de Argentina en Moscú se vio complicado , con intentos del país soviético de recuperarla y Leopoldo Alfredo peleó hasta sus últimos días porque quede en manos de los argentinos. Y rindió sus frutos.

La dacha sigue en poder de Argentina, según confirmó Adámoli, que dijo que sigue viendo publicaciones donde se ve a las damas latinas en el lugar y que se siguen haciendo eventos allí. “Gracias a Dios el país la pudo seguir teniendo, que sigamos manteniendo relaciones diplomáticas excelentes con Rusia es muy bueno”, expresó la sanjuanina que conserva muchos recuerdos familiares en esa casa de madera ubicada en una de las zonas más cotizadas de Moscú.