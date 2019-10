Jair Bolsonaro lamentó el resultado de las elecciones: "Argentina eligió mal"

El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que “Argentina eligió mal”, en referencia a las elecciones del domingo, en las que el candidato que apoyó, el presidente Mauricio Macri, perdió frente al peronista Alberto Fernández.

“No pretendo felicitarlo. Ahora, no nos vamos a enfadar. Esperaremos para ver cuáles es su posición real en la política, porque va a asumir, va a analizar lo que está pasando y veremos qué línea tomará”, añadió desde Emiratos Árabes Unidos.

“Lo lamento. No tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal”, añadió el líder conservador, según reportó Globo.

En su discurso de victoria, Fernández envió la noche del domingo un reclamo por la liberación del ex presidente Lula da Silva, ex presidente condenado por corrupción. Además, el líder peronista y Bolsonaro tienen visiones diferentes sobre el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea.

Con respecto al bloque comercial, declaró: “No digo que vayamos a dejar el Mercosur, pero podemos unirnos a Paraguay. No sé qué va a pasar con Uruguay, vamos a ver qué va a pasar en las elecciones uruguayas, y decidimos que si Argentina afecta alguna cláusula del acuerdo o no. Si nos hiere, podemos alejar a Argentina. Esperamos que nada de esto sea necesario. Espero que Argentina no quiera cambiar de rumbo en la cuestión comercial”.

Según analizó, el resultado se debió a que las reformas de Macri no tuvieron los resultados esperados. “Ahora, el pueblo le dio el poder a quien colocó a Argentina en un hoyo”.

El mandatario brasileño había hecho varias declaraciones resonantes tras las primarias de agosto, que anticiparon los resultados del domingo. Según advirtió entonces, una derrota de Macri podría provocar otra crisis migratoria, y añadió: “No queremos a argentinos huyendo hacia aquí”. Además, resaltó el desplome de la moneda argentina y opinó que el país “cada vez se parece más a Venezuela”.

Como respuesta, Fernández lo calificó como “misógino, racista y violento”, pero descartó problemas a largo plazo entre los dos países, importantes socios comerciales. “Bolsonaro es una coyuntura en la vida de Brasil como Macri es una coyuntura en la vida de Argentina”, declaró.

