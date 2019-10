VotaSanJuan

Por cuarta vez en el año, los sanjuaninos ejercen la democracia. En esta ocasión, para elegir presidente y diputados nacionales. Hay seis listas que compiten por la presidencia, tres por lugares en la Cámara de Diputados de la Nación. En la provincia hay 210 escuelas habilitadas para votar y 536.349 electores que pueden emitir su voto. Los detalles de esta jornada que comienza a vivirse a pleno desde las 8 AM.

-Candidatos a presidente: compiten por las candidaturas a la presidencia seis fórmulas: Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey (Consenso Federal); José Luis Espert-Luis Rosales (Despertar); Nicolás del Caño-Romina del Pla (Frente de Izquierda y de los Trabajadores); Juan José Gómez Centurión-Cynthia Liliana Hotton (Frente Nos); Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos) y Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto (Juntos por el Cambio).



-Candidatos de San Juan: se cubren 3 escaños en representación del pueblo de San Juan en la Cámara baja nacional. Por el Frente Juntos por el Cambio va Marcelo Orrego, por Consenso Federal Nancy Avelín. En tanto en el oficialismo, el Frente de Todos lleva como cabeza de lista al presidente del PJ nacional, José Luis Gioja. En las PASO quedaron fuera Mary Garrido, Gustavo Fernández, Marcelo Tejada, Conrado Suárez Jofré (que fue a interna en Consenso Federal) y Eduardo Castro (quien también quedó fuera tras perder con Orrego).

-Electores en San Juan: están habilitados para votar 536.349 personas, lo que representa un 1,67% del padrón nacional.Desde las 8 estarán abiertas las 210 escuelas. Habrá 1.662 mesas, 145 circuitos y 19 secciones. Si no sabés dónde votás, revisá el padrón acá.

-Documentos permitidos para votar: libreta de enrolamiento/libreta cívica; DNI libreta verde; DNI libreta celeste; Tarjeta del DNI que dice no "no válido para votar" y el DNI tarjeta. Quienes hayan tramitado el DNI y no lo hayan pasado a retirar, pueden acercarse por la delegación central del Registro Civil, que permanecerá abierta desde las 8 a las 13. Quienes vivan en Albardón, Angaco, 9 de Julio, 25 de Mayo, San Martín, Caucete, Sarmiento, Calingasta, Iglesia, Jáchal, Pocito, Valle Fértil, Ullum y Zonda pueden buscar el DNI en el mismo horario en las oficinas departamentales.