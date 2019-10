Los ganadores y perdedores del debate presidencial según los sanjuaninos

-Daniel Tejada, periodista

"Poner el segundo debate presidencial en términos del que quedó mejor y el que quedó peor parado, resulta imposible. Lo que sí quedó manifiesto es que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández monopolizaron el interés mucho más incluso que el pasado domingo 13 de octubre, que se aludieron personalmente eliminando a los otro cuatro oradores del panel y que acentuaron la agresividad de sus críticas. Tras esta observación, Macri habrá conseguido fortalecer el voto que ya tiene, con su reiterado discurso de combate al kirchnerismo que viene arrastrando desde 2015. No habrá conseguido sumar nuevas voluntades posiblemente, pero sí proyectar mayor carácter que el exhibido en el primer debate. Se lo vio menos vacilante.

Para Fernández vale una lectura equivalente. Armado con los datos catastróficos de la economía macrista, buscó ratificar el voto que ya obtuvo el 11 de agosto y le asegura una victoria contundente en primera vuelta. Si sumó voluntades este domingo, eso difícilmente lo sepamos. Ya no falta mucho para corroborarlo".

-Pablo García Nieto, diputado PJ

"Un debate tan esperado generó expectativas en la ciudadania. Podemos o no estar de acuerdo con el formato pero creo que es bueno para la democracia que existan estos debates que permiten apreciar el compromiso de los candidatos con un proyecto de país. Me pareció que el ganador fue Fernández porque pudo plasmar con convicción sus propuestas de construir un país federal en serio . El empleo, la pobreza y el hambre fueron el centro donde se evidenció el comoromiso con otro modelo de pais .

No puedo evaluar quién fue el peor,pero parece que Macri se concentró en denostar al principal candidato opositor y no aprovechó la oportunidad para dar respuestas, siguió haciendo promesas en lugar de asumir la realidad por la que atraviesa el país".

-Leonardo Muro, periodista

"El debate no es un debate, es un show de chicanas que deja mucho que desear debido al formato encorsetado que no permite interactuar entre los candidatos. Macri sigue mintiendo como lo hizo en estos cuatro años y como lo hizo en el 2015; Gómez Centurión y Espert son funcionales a Macri, son sucursales de Macri, uno más a la derecha y otro mucho más a la derecha todavía; Del Caño medio dibujado; Lavagna es quien se ve más beneficiado que no haya intercambio porque no tiene mucha reacción. No me gusta nada de lo que vi, me parece que es insulso. No veo ganadores, creo que el que más se va a ver beneficiado con este debate es Macri porque puede rematar por como salieron sorteados. No me parece que lo que estén haciendo sea debatir. No me parece un debate serio, el anterior también, si no hay interacción entre candidatos no hay debate".

-Marcelo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio del Interior

"Mejor Macri, seguido por Espert ,Del Caño, Lavagna, Fernández y último Gómez Centurión. Macri se lo vio más entero, mejor semblante (fortalecido por la marcha de ayer seguramente) mejor coucheado, más preparado y a Fernández mal, corriendolo de atrás todo el tiempo a Macri, nada propositivo. Lavagna siguió dubitativo. Del Caño mejor, suavizado . Espert bien, seguro, firme como siempre. Gómez Centurión, duro e inflexible. Alberto Fernández se desmejoró mucho con respecto del debate anterior. No me gustó".

-Mónica Coca, vicerrectora de la UNSJ

"Este debate no generó ningún cambio en la intención de votos de nadie, creo que en esta segunda etapa como en el primero se marcaron los dos candidatos principales y sostengo que fue mejor la estrategia de Fernández en este segundo debate al buscar bajar un tono y concentrarse en un mensaje más conciliador, un mensaje de deconstrucción. Macri intentó imponerse con cierta prepotencia, quiso ser enérgico y provocó una sensación de soberbia molesta en los argentinos que están sufriendo en carne propia una disminución en su calidad de vida. Macri se mostró prepotente, sobrador, soberbio, una actitud que le va a restar. Desde mi punto de vista, Fernández fue más inteligente. El debate no va a generar cambios en los porcentuales de voto".

-Mauricio Caif, empresario farmaceútico

"Estuvo mucho más sólido Macri, se lo vio más confiado y seguro. Ambos candidatos, Macri y Fernandez, profundizaron las diferencias. Creo que como siempre le faltó firmeza a Gómez Centurión".

-Federica Mariconda, periodista

"El mejor: el presidente Mauricio Macri fue quien sobresalió en este segundo round del Debate Presidencial 2019. Como estrategia discursiva habló de “ellos y nosotros” con lo que mantuvo la polarización -conveniente a su objetivo- para, de ese modo, mostrar diferencias y argumentos a su favor. En este sentido, para asentar su concepto de credibilidad, frente a su principal oponente, Fernández, destacó que las cifras actuales son veraces, y no se esconden índices ni estadísticas.

Comenzó con un modo cordial, generando empatía y saludando a las madres en su día. Mantuvo todo el tiempo una comunicación gestual convincente: mirada al frente, moviendo las manos con soltura, mostrando sus palmas y cambiando los tonos discursivos según los distintos temas que abordaba.

Quizás uno de sus momentos más importantes fue al finalizar la primera parte, donde utilizó sus 30 segundos de respuesta para asentar un golpe directo a Fernández, poniendo en tela de juicio que nunca hubiera visto ningún hecho de corrupción de los varios investigados. De este modo, sorprendió justamente en el bloque de economía que conceptualmente es su área más débil.

El peor: Roberto Lavagna quedó deslucido y, con esto, desaprovechó la oportunidad de afianzarse como líder de una tercera fuerza que pudiera, incluso, superar la mentada grieta. Ya al inicio, en el ítem seguridad tuvo un par de segundos de titubeo que fueron fatales y lograron que su idea sobre el tema pasara totalmente desapercibida. Se mostró solvente al exponer sobre lo técnico, sobre todo en el apartado de Empleo, Producción e Infraestructura pero muy incómodo y anodino en las formas".

-Gustavo Fernández, dirigente

"Este debate fue claramente mas encendido que el anterior. Entre los principales candidatos creo que mejoró mucho Macri en elocuencia y actitud. Los temas mas relevantes de esta parte del debate como infraestructura, corrupción, institucionalidad, federalismo, seguridad claramente forman parte de los principales logros de su gobierno y la parte mas lamentable y oscura del gobierno de Cristina Kirchner que Alberto Fernandez representa ahora tratando de volver. En esa disputa creo ganó Macri.

Lamentablemente en general seguimos sin escuchar propuestas concretas para solucionar los problemas. Demasiados diagnostico, planteos mágicos y mucha mala memoria del peronismo. Creo que nuevamente, aunque polémico en su contenido, Espert fue el que mas esfuerzo hizo por hacer propuestas y en ese aspecto superó a los demás".

-Mario Herrero, dirigente

"El más sólido en sus exposiciones, por su nivel de solvencia para sintetizar propuestas ha sido sin dudas Alberto Fernández con un cierre esperanzador. Mauricio Macri, dado que no puede desconocer las "cifras oficiales", exhibe un intolerable nivel de mendacidad, para quien está investido de la representación política del Estado; es dificil creer a quien dice que va a solucionar los graves problemas que su gestión originó. Roberto Lavagna no pasa de mostrar solvencia económica, pero carece de una visión política. Del Caño se apoya en la reafirmación ideológica como única propuesta más dirigida a recuperar su nicho electoral que a seducir electores independientes. José Luis Espert exhibe un autoritarismo y una visión política más propia del siglo XIX, lejos el peor. Juan José Gómez Centurión tiene un rango muy limitado, muy "tabulado" de razonamiento, ¡lamentable!".

-Federico Gabriele, CEPEL

"Ha finalizado el segundo y ultimo debate presidencial. Se han visto definidos dos modelos muy claros y opuestos: un gran estado neoliberal, de mercado, de Estado ausente y claramente represor a cualquier disidencia, representado por Macri, Espert y Gomez Centurion. Se ha visto durante estos años sus resultados: endeudamiento, crecimiento del desempleo, aumento de la pobreza, híper inflación, y estancamiento de la economía. El otro modelo es del Frente Todos, representado por Alberto Fernández quien propone todo lo contrario: un Estado fuerte, ordenador de las reglas, con intervención en la economía para llegar con bienestar social a los sectores más desprotegidos y los trabajadores. Propone la conformación de un gran pacto social entre empresas, trabajadores y Estado para reactivar la vida nacional. Dos países distintos se pueden conformar a partir del 10 de diciembre. Macri ha tenido su oportunidad y ha demostrado que ha mentido mucho. No realizó nada de lo que prometio. Todas son promesas que no se cumplirán, porque cualquiera que tenga dos dedos de frente, sobre el manejo del Estado y del funcionamiento de la economia, estas recetas neoliberales, llevan al desastre inminente, como ocurrió en nuestro país en el 2001. El otro país, es el de la esperanza, el de los sueños de todas y todos: el trabajo, el pan, la vivienda, la justicia social. Alguien mintió y Alberto dijo toda la verdad".

-Elías Álvarez, Defensa del Consumidor

"Lo peor fue Mauricio Macri porque sigue mintiendo de una forma descarada, no se pone colorado, es una barbaridad humana que a la semana que haya muerto su padre él mismo lo calificó de delincuente y ahora le achaca a Fernández que se acuerda de los muertos que no se pueden defender. Uno no sabe si es el extremo del caradurismo o tiene neuronas medio desconectadas. El mejor fue Alberto Fernández, que con firmeza y simplicidad convoca a quienes quieren al país a formar opiniones colectivas, a que entre todos construyamos un camino de salida. Los intendentes que han jugado con Macri deben tener claro que son corresponsables de lo que pasa en el país".