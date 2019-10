El top 15 de las frases más picantes del debate presidencial

En el segundo debate presidencial, desarrollado en la UBA, los seis candidatos presidenciales hablaron sobre cuatro tópicos: Empleo, Producción e Infraestructura; Federalismo, Calidad institucional y Rol del Estado; Desarrollo social, Ambiente y Vivienda; y Seguridad. Lo más picante de los idas y vuelta de Mauricio Macri, Alberto Fernández, José Luis Espert, Roberto Lavagna, Juan José Gómez Centurión y Nicolás del Caño.

1-"Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete, llegamos a importar 20.000 kilos de efedrina por año. Esos 20 mil kilos sirvieron para producir droga y transformarnos en productores del narcotráfico internacional. Nosotros no transamos con la droga", Mauricio Macri

2-"Esta semana que pasó le dedicaron mucho tiempo a mi índice. Sería bueno que nos dediquemos a otros índices: el de desocupación, el de pobreza, el de inflación. Ocupémonos de lo importante", Alberto Fernández

3-"Nos oponemos a la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años que piden tanto Pichetto, que quiere igualar a Micky Vainilla, como Patricia Bullrich o Massa. Solo buscan criminalizar a los pibes mientras mantienen a la mitad de los pibes y pibas bajo la línea de la pobreza", Nicolás Del Caño

4-"Ni el gatillo fácil, ni una mano flácida que no pueda cuidarnos. Necesitamos una mano justa, firme y con el puño cerrado para defender a los nuestros", Roberto Lavagna

5-"Piquetero que corta la calle o ruta piquetero que va preso, cuidado Grabois contigo", José Luis Espert

6-"No vengo a ser políticamente correcto, vengo a hacer lo que hay que hacer sin miedo para rescatar a la Argentina del fracaso", Juan José Gómez Centurión

7- "Ellos se robaban la plata de las obras; Lavagna renunció pero Alberto Fernández se quedó tres años más”, Mauricio Macri

8-"Cuando tuve diferencias renuncie y me fui a mi casa, nunca me llamo ningún juez. No es su caso lo esperan más de 100 causas. No me de clases de decencia", Alberto Fernández

9-"A la luz de los procesamientos, le tengo una pregunta Alberto Fernández: usted no vio nada dirante su gestión?", José Luis Espert

10-"Macri usted habla de transparencia cuando por decreto ayudó a su familia para que no le pague al Estado lo que le debía por evasión impositiva en el Correo Argentino. Esta es la transparencia que nos prometieron", Nicolás Del Caño.

11-"Ellos no ven que Maduro es un dictador, eso marca la diferencia con nosotros", Mauricio Macri.

12-"Quisiera que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional. Los argentinos quisiéramos saber qué ocurrió con los parques eólicos, cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía, qué va a hacer con el Correo", Alberto Fernández.

13-"La verdad que viendo como se tiran misiles entre el Presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández me da un poco de gracia, muchachos abracense, tan diferente no son", José Luis Espert

14-"Aguantar la agresividad kirchnerista es duro pero aguantar que digan que ellos son los que saben es imposible", Mauricio Macri.

15-"Este Gobierno pasó todos los límites: está haciendo pasar hambre a la gente. Tenemos que ocuparnos de esa gente. El presidente no lo hace", Alberto Fernández