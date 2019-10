Fernández confirmó que pagará la deuda que Nación tiene con San Juan: “Habrá que ver cómo”

En rueda de prensa Alberto Fernández habló con Tiempo de San Juan por la deuda que tiene Vialidad Nacional con la provincia. Teniendo en cuenta que el próximo miércoles el oficialismo local realizara un nuevo pedido de reclamo por el dinero que nunca llegó para las obras, fue Fernández quien sostuvo que en caso de ser elegido como el conductor político del destino de los argentinos la deuda “es una obligación que tiene Nación, si yo planteo que hay que cumplir con los acreedores a nivel internacional como no vamos a cumplir con las provincias. Ahora lo que tenemos que ver es como lo hacemos” sostuvo.

Minutos antes el candidato a presidente dio su discurso frente a una multitud que lo esperaba desde temprano en las nuevas obras del parque de mayo. Fue precisamente quien cerró el acto después de las palabras del gobernador de San Juan Sergio Uñac, y en este sentido dejó en claro que en la provincia “es el símbolo de lo que tenemos que hacer los argentinos”.

“Estoy contento de estar en esta tierra maravillosa, contento además porque cada vez que vengo a San Juan veo como la provincia progresa de la mano de su gobernador y de su gente” dijo y agregó que “Sergio es parte de la nueva generación, que producto de lo que dejó el Flaco Gioja volvimos a unir al peronismo”.

Así mismo se refirió a la erradicación de una de las villas más grandes de Pocito, y dijo que “hoy fue un día muy importante porque esas personas han dejado de lado esas casas precarias para vivir en hogares dignos. Hoy es un desafío terminar con la ironía de tener un lugar digno para vivir. Cada una de esas familias hoy recuperó la dignidad humana. De eso se trata el desafío de gobernar. Gobernar no es mirar planillas, mirar números. Porque ningún numero cierra si se deja afuera a los argentinos” dijo animado por una multitud.

Tampoco faltó ocasión para hablar de la situación del país, y en ese aspecto dijo que “no hay una Argentina central con una periférica, hay una sola. Hay que entender que la Argentina se tiene que desarrollar desde los puertos, pero también desde las provincias andinas. Para que tengan una salida al mundo, algo que el presidente parece que no entiende, quiero que una vez por todas los argentinos dejemos de caernos como tantas veces, quiero que busquemos un horizonte donde todos los argentinos seamos felices”.

En el mismo orden de ideas el candidato a presidente afirmó que “yo no estoy feliz si vivo en una Argentina donde hay gente que tiene necesidades. Nosotros tenemos que hacer algo de una vez por todas. Tenemos que hacer que cada habitante de la Argentina tenga oportunidades. No hay una Argentina central y una periferia. La Argentina es una. Si me toca ganar el 27 de octubre, vamos a ser el gobierno de un presidente con 24 gobernadores” finalizó.