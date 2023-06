Volvieron a suspender la audiencia por el pedido de la probation para Parisí, el funcionario acusado de golpeador

Después de una hora de discusión y posturas encontradas, otra vez suspendieron la audiencia en la que debían resolver si otorgaban o no la probation al funcionario judicial Mario Parisí acusado de golpeador. En la audiencia de este jueves no se pusieron de acuerdo y la jueza Celia Maldonado resolvió pasar todo para la semana próximo, donde la defensa reiterará y fundamentará el pedido de la suspensión de juicio a prueba.

Se preveía que este jueves iba a ser un día clave, pero la audiencia empezó con el planteo de los abogados defensores, Fernando Castro y Nasser Uzair. Es que ambos entendían que no podían volver atrás con el pedido de la suspensión de juicio a prueba ni la fundamentación, dado que eso se había expresado en las audiencias anteriores. Lo mismo con respecto a la postura de la fiscalía y la querella, y en ese sentido sostuvieron que la jueza sólo tenía que expedirse en lo referido a la parte resolutiva. Es decir, que resolviera si le otorgaba o no la probation.

Los fiscales Roberto Ginsberg y Eduardo Martínez se opusieron, al igual que el querellante Reinaldo Bedini. Todo ellos expresaron que era necesario exponer todo de nuevo en razón de que la jueza Maldonado no había intervenido en la causa y por lo tanto debía conocer a fondo las posturas para poder resolver.

La magistrada finalmente rechazó el planteo de los defensores y dispuso que, por un principio de igual en el sistema acusatorio, era necesario que las partes expresen sus posturas y la fundamenten para que ella pueda resolver si otorga o no la suspensión de juicio a prueba. Fue así que ordenó pasar a un cuarto intermedio y reiniciar la audiencia el martes próximo.

La causa judicial lleva ya un año y siete meses, entre nulidades, recursos y hasta la inhibición de seis magistrados que se excusaron de intervenir con el argumento de que son amigos íntimos de Mario Parisí, el otrora hombre fuerte del Poder Judicial de San Juan. En los últimos años, el funcionario judicial fue coordinando de la Unidad Conclusiva de Causas y el Colegio de Magistrados del Sistema Acusatorio, también supervisó el Sistema de Flagrancia y antes pasó por la Fiscalía General y la Corte de Justicia de la provincia.

Parisí está imputado de golpear, arrastrar, escupir y hasta agredir con una katana a su expareja, a la que también amenazó en la noche del 22 de noviembre de 2021, en el departamento que funcionario tiene en pleno centro sanjuanino, según la denuncia. El fiscal Roberto Ginsberg le atribuye los presuntos delitos de lesiones leves y amenazas, agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género.

En la causa también estaban imputados dos amigos de Parisí, el exfuncionario judicial –ya renunció- Pablo Ortega y el medico Jorge Gil por presunto encubrimiento. Ambos intentaron convencer a la víctima que desistiera de proseguir con la denuncia y hasta le ofrecieron dinero para que se fuese de viaje. Pese a que había pruebas de que los dos mantuvieron contacto con la mujer, la Justicia los sobreseyó en julio de 2022 porque son íntimos amigos del imputado.

jueza.jpg La magistrada. Quien tendrá que resolver en la causa es la jueza Celia Maldonado.

La última estrategia de la defensa de Parisí para hacerlo zafar fue buscar la probation como salvoconducto. Esto es la suspensión de juicio a prueba a favor del funcionario para lograr extinguir la causa a cambio de trabajos comunitarios y 300 mil pesos, en tres pagos, en concepto de resarcimiento. La fiscalía y el abogado querellante Reinaldo Bedini siempre se opusieron. Y el juez Matías Parrón, en su momento, se la denegó. Sin embargo, los abogados defensores apelaron y el caso pasó a un Tribunal de Impugnación.

El que intervino en esa instancia fue el juez de impugnación Benedicto Correa, quien declaró la nulidad del fallo de Parrón. Así, ordenó que el expediente vuelva a primera instancia y otro juez dictamine acerca del beneficio que solicita el imputado y sus abogados.

El fiscal Ginsberg no quedó conforme, presentó un nuevo recurso y fue a la Corte de Justicia de San Juan para insistir con la suspensión del juicio a prueba. Finalmente, los miembros de Corte de Justicia se pronunciaron y rechazaron el planteo del Ministerio Público, de modo que ratificó lo dispuesto por el juez de impugnación Correa. Fue así que ordenaron que intervenga el juez de garantías que le sigue a Parrón, en ese caso Eugenio Maximiliano Barbera.

Este último argumentó que es amigo de Parisí y se inhibió para no intervenir en el caso. Lo mismo hizo el juez Diego Manuel Sanz, después los jueces Alberto Ramón Caballero, Federico Rodríguez, Gloria Chicón y Juan Gabriel Meglioli. La que sí aceptó, porque no tiene vínculos con el funcionario judicial, fue la jueza Celia Maldonado. Y será ella la que ahora resuelva si le otorga o no la probation a Mario Parisí.