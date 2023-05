Los 5 fallos que favorecieron a Mario Parisí y sus amigos

Sin embargo, no es la primera vez que el acusado de agredir y amenazar a su pareja consigue una pequeña victoria a lo largo del proceso. Por eso, en un repaso de todos los incidentes de la causa, Tiempo de San Juan encontró al menos 5 fallos que favorecieron al ex coordinador de Flagrancia, al igual que a sus amigos que también estuvieron bajo la lupa de la justicia por este caso.

Un delito menos

Quizás uno de los triunfos más importantes que Parisí logró durante el desarrollo de la causa fue que en dos instancias le eliminaran un delito que pesaba en la imputación. Originalmente, la acusación del Ministerio Público era por lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas agravadas por el uso de arma blanca y desobediencia de una orden judicial.

Esta última, fue fuertemente cuestionada por los defensores Fernando Castro y Nasser Uzair y consiguieron que el juez de Impugnación Correa le alivianara la calificación y lo sobreseyera sobre ese delito, tras decretara la nulidad de la imputación.

Los defensores sostuvieron que las medidas cautelares dictadas por el juez de Garantías Matías Parrón en el inicio de la causa, que le prohibían a Parisí acercarse a la presunta víctima, no fueron bien fundamentadas, ya que no estaba claro el apercibimiento. Por ese error, aseguraron que su derecho de defensa se vio vulnerado e instaron a declarar la nulidad de esa medida tuitiva. Y es que no se podía violar una medida que no había sido bien dada.

Los amigos, afuera

El médico Jorge Luis Gil y el ex funcionario judicial Juan Pablo Ortega estuvieron imputados en la causa, sospechados de ayudar a Parisí a violar una restricción de acercamiento. No obstante, sus defensores lograron apartarlos del proceso penal cuando fueron sobreseídos.

Si bien estaban complicados por sus conductas, puesto que hicieron de mensajeros de Parisí con la víctima, sus abogados demostraron que mantenían un vínculo de amistad íntima y bajo ese concepto estaban exceptuados de afrontar una acusación. El juez Parrón hizo lugar a la excepción y ambos quedaron apartados de la investigación penal.

Sólo un reto y una multa

Con la medida de prohibición de contacto por cualquier vía con la denunciante, Parisí cruzó los límites establecidos por la justicia cuando publicó mensajes en las redes sociales refiriéndose a ella. Como no tenía permitido hacer tal cosa, el juez Parrón decidió no imputarlo aunque lo apercibió y lo multó por 100 mil pesos.

A "100 metros" de la probation

El juez Parrón le rechazó la posibilidad de que reciba la probation, ya que argumentó que para que la conceda tanto la fiscalía como la defensa debían estar de acuerdo. Como eso no ocurrió, descartó la suspensión de juicio a prueba. Sin embargo, los defensores acudieron al Tribunal de Impugnación y Correa les dio la derecha.

El juez del tribunal superior declaró la inconstitucionalidad del artículo del Código Procesal Penal que exige que las partes deben estar de acuerdo para una probation, apartó al juez Parrón del caso y ordenó que otro magistrado tome su lugar para resolver la disputa entre las partes.

A "50 metros" de la probation

Si bien Correa ya había emitido un fallo respecto a la disputa entre el Ministerio Público y los defensores, en lugar de acatar lo resuelto, la fiscalía decidió acudir a una instancia superior como lo es la Corte de Justicia. No obstante, fue el propio Correa quien le negó la oportunidad de apelar su resolución.

Amén de que Correa -al igual que Parrón- sólo definieron por cada cuestión que les llegó a sus manos y lo hicieron con la imparcialidad que merecen funcionarios de su jerarquía. No obstante, con todas las idas y vueltas, planteos y detalles técnicos, el imputado no sólo ganó a fuerza la chance de recibir una probation (en manos de un nuevo juez), sino que consiguió tiempo cuando la fecha de caducidad del caso se presenta en un horizonte de 6 meses.