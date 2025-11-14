viernes 14 de noviembre 2025

Calingasta

Volcó un camión en el camino a Los Azules: el conductor fue hospitalizado

El siniestro ocurrió en la tarde del jueves en el kilómetro 27 del camino minero. El chofer fue trasladado al Hospital de Calingasta y se encuentra fuera de peligro, mientras una empresa investiga las causas del vuelco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un camión perteneciente a la empresa Servicios Sánchez volcó en la tarde del jueves en el camino minero que conduce al proyecto Los Azules, en Calingasta. Según informó la compañía a través de un comunicado oficial, el siniestro ocurrió alrededor de las 17:30 en el kilómetro 27 del trazado.

De acuerdo a los datos aportados, el rodado -que prestaba servicios para Teck Discovery Argentina SAS en el marco del proyecto Coipita- sufrió un vuelco lateral por causas que aún son materia de investigación. El conductor llevaba colocado el cinturón de seguridad, lo que permitió minimizar las lesiones.

Tras el hecho, el trabajador fue asistido en el lugar y luego derivado al Hospital de Calingasta, donde permanece fuera de peligro y en buen estado general, bajo observación médica preventiva.

Si bien el incidente no involucró directamente a personal o contratistas del proyecto Los Azules, la empresa informó que fue notificada de inmediato y colaboró con la asistencia en la zona.

Desde Teck confirmaron que iniciaron una investigación interna para determinar el origen del siniestro y reforzar las medidas de seguridad vial y circulación en el área minera.

El comunicado

image
