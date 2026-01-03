domingo 4 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro vial

Violento choque en Capital terminó con un auto dentro de una plaza

El accidente ocurrió en la esquina de calle Güemes y Sarassa. Los conductores resultaron ilesos, pero se registraron daños materiales y alarma entre vecinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
detenido en patrullero.webp

Un siniestro vial de gran impacto se produjo en la Capital sanjuanina este sábado, a plena luz del día en la esquina de Güemes y Sarassa.

Lee además
fuerte choque en angaco: un motociclista con fractura expuesta tras el impacto
Siniestro

Fuerte choque en Angaco: un motociclista con fractura expuesta tras el impacto
una trama de infidelidad habria desencadenado una persecucion y un choque en caucete
Noche salvaje

Una trama de infidelidad habría desencadenado una persecución y un choque en Caucete

Según informaron, el accidente se produjo cuando una Chevrolet Spin circulaba por Sarassa de Este a Oeste y un Fiat Uno lo hacía por Güemes de Norte a Sur. Por motivos que aún se investigan, los vehículos colisionaron, provocando que el Fiat Uno perdiera el control e ingresara a una plaza cercana, utilizada habitualmente por vecinos para actividad física y recreación.

Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó herido y no hubo peatones ni otros vehículos involucrados. Sin embargo, el choque provocó importantes daños materiales tanto en los autos como en el mobiliario del espacio público.

Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y recabar información.

Seguí leyendo

Muere un hombre en un nuevo choque en Sarmiento

Videos: vecinos denunciaron picadas ilegales de motos en una importante calle de Pocito

Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

Previo al Año Nuevo, una mujer fue atrapada robando maquillaje y aros: la condenaron por reincidente

Quién era el motociclista que perdió la vida esta madrugada en Sarmiento

Murió el hombre de 80 años que había sido atropellado en Capital

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón

Una familia sanjuanina salió a disfrutar del aire libre el primer día del año y le robaron $10.000.000 de su casa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era el motociclista que perdio la vida esta madrugada en sarmiento
Más detalles

Quién era el motociclista que perdió la vida esta madrugada en Sarmiento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano
Galería de fotos

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Quién era el motociclista que perdió la vida esta madrugada en Sarmiento
Más detalles

Quién era el motociclista que perdió la vida esta madrugada en Sarmiento

Incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en San Juan tras el operativo contra Maduro
Testimonios exclusivos

Incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en San Juan tras el operativo contra Maduro

Cayó el presunto jefe de La Banda del FBI: simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas
Investigación

Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

Te Puede Interesar

El balance de las tareas realizadas en la Avenida de Circunvalación durante 2025, en fotos y cifras. video
Balance y perlitas

En cifras e imágenes, las obras que convirtieron el 2025 en el año de la Avenida de Circunvalación

Por Daiana Kaziura
¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan
Atenti

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Foto: Diario El Zonda.
De archivo

Nicolás Maduro y el día que visitó San Juan para la Cumbre del Mercosur en 2010

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Videos: vecinos denunciaron picadas ilegales de motos en una importante calle de Pocito
Preocupante

Videos: vecinos denunciaron picadas ilegales de motos en una importante calle de Pocito