Violento choque en Capital terminó con un auto dentro de una plaza

Un siniestro vial de gran impacto se produjo en la Capital sanjuanina este sábado, a plena luz del día en la esquina de Güemes y Sarassa.
El accidente ocurrió en la esquina de calle Güemes y Sarassa. Los conductores resultaron ilesos, pero se registraron daños materiales y alarma entre vecinos.
Según informaron, el accidente se produjo cuando una Chevrolet Spin circulaba por Sarassa de Este a Oeste y un Fiat Uno lo hacía por Güemes de Norte a Sur. Por motivos que aún se investigan, los vehículos colisionaron, provocando que el Fiat Uno perdiera el control e ingresara a una plaza cercana, utilizada habitualmente por vecinos para actividad física y recreación.
Afortunadamente, ninguno de los conductores resultó herido y no hubo peatones ni otros vehículos involucrados. Sin embargo, el choque provocó importantes daños materiales tanto en los autos como en el mobiliario del espacio público.
Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y recabar información.