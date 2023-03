Vio a una adolescente llorar por un chico y cuando la "consolaba" la atacó sexualmente

Era mediados de agosto de 2016 cuando una adolescente fue víctima de un abuso sexual por parte de un hombre que la quiso consolar y se aprovechó de ella en una de las habitaciones de la casa donde se estaba desarrollando una fiesta. En ese momento la joven tenía 17 años y había asistido al domicilio de Franco Arroyo -amigo de la denunciante-, en Rivadavia, en compañía de sus amigas.

En el lugar también se encontraba el condenado Alejandro Arroyo, quien sobre la 1 de la mañana aprovechó que la joven se sentía mal y estaba en una de las habitaciones de la casa. El hombre se acercó hacia ella e intentó calmar su llanto al decirle 'que era muy linda para llorar por un chico'. Sin mediar más palabras, la abrazó y la besó para luego manosearla en aquel lugar desconocido.

La víctima recordó que su cuerpo 'estaba adormecido, no podía moverse, sin fuerzas': "Sentía asco". En ese momento que alguien ingresó a la habitación, Arroyo se apartó de la escena pero le advirtió que 'no diga nada'. "No te voy a violar", le repetía el sujeto mientras la rodeaba. En un momento la soltó y la denunciante recuerda que se subió la ropa y que luego se despertó en la misma cama.

En las últimas horas y a través de un juicio abreviado se lo condenó a 3 años de prisión condicional por haber abusado a una menor y por ello deberá cumplir con reglas de conducta.