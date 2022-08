Viene el juicio por la casa de masajes y revelan la lista de clientes

Las imputadas a través de Zoom, Patricia Coria y Natalia María Pablo, esteticistas de Eros for men.

Este miércoles 17 de agosto dio el puntapié inicial para el juicio por el caso de promoción a la prostitución en la estética Eros for men, y que tienen como acusadas a Patricia Coria y su hija Natalia María Pablo. Ambas al ser acusadas de ser coautoras del delito de promoción y facilitación agravada con la explotación económica de la prostitución en concurso real agravada, en perjuicio de una ex empleada, denunciante del caso. Las imputadas no estuvieron presentes en la sala por requerimientos de sus psiquiatras y psicólogos, quienes indicaron en sendos partes que ambas han sufrido padecimientos por esta causa y era mejor que estuvieran presentes. "Les da pánico al estar la prensa presente"; indicaron.