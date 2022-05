Masajes y prostitución: la esteticista dijo que tuvo como clientes a "gente de la Corte"

Patricia Coria, la esteticista imputada por el promoción y facilitación de la prostitución en calidad de autora, cuando tuvo la posibilidad de declarar ante el juez de Garantías no se opus o; sino que habló y dijo que entre otras cosas que su clientela era desde “gente de la Corte ".

"No puedo dar nombres, pero atiendo a gente de la Corte, maquillo en los canales (de televisión)" dijo en una frase la esteticista Coria. Y en otro momento agregó: "Y todos los colegas que aquí están filmando más de uno a sido maquillado por mi, me conoce todo el mundo"

Coria también dijo que la denunciante hizo mal un trabajo en "una conocida neuróloga de una reconocida clínica" de la provincia. "Toda la gente que va y me conoce, asiste por lo que yo siempre he hecho".

En otro momento de su declaración expresó una situación que vivió la denunciante con un cliente. Este cliente dijo que le faltaba dinero y ella había sido quién lo había atendido.

Coria con la renuncia de la presunta víctima, expresó: "Me dijo que se sentía muy mal en la estética y le dije 'no había ningún problema' y le dije que no se la obligaba a nada".

TODAS LAS DECLARACIONES:

Declaraciones de la esteticista acusada de facilitación y promoción de la prostitución

La otra de las acusadas, Natalia Pablo -imputada por el mismo delito de su madre pero como coautora- habló también ante el juez (estuvo a través de Zoom) y contó situaciones que le tocó vivir con la denunciante desde que la conoció. "Estoy hace aproximadamente un mes en la recepción. Era una chica bastante rara, llegaba todos los días con moretones, rasguños, llorando. Incluso la he ayudado, la llevé a la escuela le ayude para que se inscriba. No entiendo lo que está diciendo de plata. Le hemos comprado remedios, comida" espetó.

La otra imputada, Natalia Pablo, a través de Zoom

"No entiendo lo que le ha pasado. Ella tenía un desequilibrio que lloraba y se iba. La venía a buscar el novio y se ponían a pelear. No se que pasa en la casa de ella".