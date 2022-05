La esteticista acusada de promoción de la prostitución y su hija quedaron libres, pero bajo fianza 

La fiscalía explicó al juez de Garantías que las testigos que declararon este martes (tres empleadas) dijeron que habían sido contactadas por la hija de la dueña de la estética.

La estilista acusada de promoción de la prostitución, frente al juez

Por otro lado, fiscalía solicitó que se les de prisión preventiva a ambas acusadas por la gravedad del caso y por que considera que hay peligro de entorpecimiento en la investigación.

Por su parte, la defensa de Coria, la abogada María Filomena Noriega, aseguró que no hay entorpecimiento de fuga y que no se opondrán en la investigación.

Tras escuchar el relato de Fiscalía y la declaración de ambas imputadas, el juez de Garantías, Andrés Abelín Cottonaro, estableció un plazo de un año de Investigación Penal Preparatoria y dejar en libertad a ambas, pero bajo fianza. Coria deberá pagar $200.000 para recuperar su libertar, mientras que su hija deberá abonar $80.000. Además, deberán presentarse lunes por medio en el edificio de Tribunales, en horario de 7 a 9. Tampoco podrán salir de la provincia ni tener contacto con las personas que trabajaba, ni hablar del tema con ellas. Hasta tanto paguen la fianza permanecerán detenidas en los calabozos de la Comisaría 3.

"A las chicas las incentivaba todo el tiempo. Estuve una vez ahí y lo mismo le hacía la hija. Una vez me dijo 'mi mamá me presentó un hombre y quiere que esté con el porque tiene mucha plata'. La hija lo tiene naturalizado, le parecía bien lo que la madre le decía. Quiero aclarar que no queremos ninguna compensación económica ni quitarle plata, porque es plata mal habida. Sólo queremos justicia porque mi hija dijo que no a lo que ella le exigía que hiciera. Nosotras estamos tranquilas no tenemos nada que ocultar. Siempre vamos a decir la verdad", expresó la hermana de la denunciante a Tiempo de San Juan.

Cabe destacar que en la causa no se cuestiona la oferta de sexo, lo que está en la mira es la posible promoción o explotación sexual de mujeres a través de una “madame”, de regenteadoras o proxenetas que sacan réditos económicos. Hechos que habrían ocurrido en el interior de esta estética ubicada en pleno centro sanjuanino (calle 25 de Mayo).

Patricia Coria fue detenida el pasado domingo, luego de que una ex empleada, una joven de 19 años, denunciara en Cavig supuestos delitos sexuales que ocurrían puertas adentro de la estética. Dos días después, su hija quedó en la mira de la investigación por el rol que cumplía dentro del funcionamiento del negocio, por lo que finalmente fue detenida este martes.