Causa Eros: piden citar a clientes del supuesto prostíbulo

Acorde manifestó el abogado, resulta difícil entender por qué la fiscalía no citó a ningún cliente. "Me extraña que el Ministerio Público no haya citado a los clientes, teniendo los registros de todos. Tendrán sus razones para no haberlo hecho", indicó a Canal 13.

En ese contexto, explicó que una vez que tomó contacto con la causa notó que no había testimonio de los clientes y por ello, como medida primordial, solicitarán que parte de la clientela testifique.

patricia coria.jpg La esteticista Patricia Coria, la principal acusada

Más temprano, a los micrófonos de Estación Claridad, Villalba afirmó: "La señora Coria me ha ofrecido una lista de personas que concurrían a la estética. Las trabajadoras declararon y los testimonios son confusos, no con el tenor de la denunciante".

El fiscal que instruye la causa, Juan Manuel Gálvez, sostuvo que cuando se reanude la actividad normal en Tribunales -post feria- se conocerán formalmente los pedidos que haga la defensa, mientras tanto no hay nada concreto por el momento. "Van a tener que demostrar que eran clientes reales", apuntó al mismo tiempo que advirtió que cabe la posibilidad de la impugnación de esa prueba.

Patricia Coria y su hija Natalia Pablo están imputadas por facilitación y promoción de la prostitución agravado, en calidad de autora y coautora respectivamente.