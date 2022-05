Rompió el silencio la familia de la joven que denunció a la esteticista

La hermana -que se preserva su identidad para resguardar a la víctima- expresó sobre la esteticista: “Era muy manipuladora (hablando por Coria). Las incentivaba. Hacía lo mismo con la hija, una vez me contó ‘mi mamá me presentó un hombre y me dijo que esté con él porque tenía mucha plata’. Lo tienen tan naturalizado que eso les parece bien”.