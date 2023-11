Violencia de género Conocé al violento sujeto de Sarmiento que es buscado por torturar a golpes y acuchillar a su ex

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1722764066001744198&partner=&hide_thread=false Video: vecinos casi linchan a un ladrón en Pocito pic.twitter.com/jyR8gAFhCk — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 9, 2023

El joven, tirado en el piso, pedía que no lo filmaran pero la respuesta que recibió fue todo lo contrario. "Vos a mí me llegás a querer robar y yo te mato, te lleno de plomo porque eso que vos hacés no se hace", se lo escucha decir a quien filma toda la situación.

En el video que dura aproximadamente unos 7 minutos se ve cómo la situación se pone violenta hasta que llega un uniformado para llevarse al ladrón. El video fue enviado a Tiempo de San Juan por uno de sus lectores porque ya circula en varios grupos de WhatsApp de vecinos en alerta.