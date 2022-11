Video: embotellamiento y caos vehicular en Ruta 40 por un choque

WhatsApp Image 2022-11-22 at 12.27.06.jpeg El embotellamiento.

Los protagonistas no sufrieron heridas; fuentes extraoficiales dijeron a este diario que el conductor del Renault Clio, aparentemente, iba viendo el partido de Argentina vs Arabia Saudita por el Mundial Qatar 2022; pero desde la policía no confirmaron este dato.

Personal de comisaría 3ra trabajó en el lugar con Gendarmería Nacional. También trabajó personal de Emergencias ya que las personas sufrieron golpes varios, pero ninguno de gravedad. En el lugar no se encontraba ninguna de ellas y solo la camioneta había quedado en el lugar a la espera de la grúa.