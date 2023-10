Una policía sanjuanina falsificó un certificado asegurando que tenía "coliquicos" agudos abdominales

La jugada a la agente Leites Silva le salió mal porque no solo vieron inconsistencias en el certificado, s ino que usó un sello y falsificó la firma de una médica que la atendió supuestamente en la Clínica Santa Clara. Hasta la misma profesional de la salud, que se llama Cecilia Quiroga, manifestó que esa no era su firma y que había perdido un sello suyo.

Las autoridades de la Subsecretaría de Control y Gestión le realizaron un sumario administrativo contra esta agente, que actualmente se encuentra suspendida de su trabajo.

image.png A la izquierda, el titular de la UFI N°5 de Delitos Especiales, Francisco Pizarro. A la derecha de la imagen, Ignacio Domínguez.

Supuestamente esta mujer había hecho el certificado diciendo: “Paciente de 31 años cursa con coliquicos agudos abdominales agudos se requiere 4 (cuatro) días de reposo por una gastroenteritis aguda”; firmado por la doctora Cecilia Quiroga.

Ante las irregularidades a la vista del certificado, el sumario se inició. Se hizo una pericia caligráfica al documento y el perito concluyó que el certificado fue escrito a puño y letra por la agente de Policía.

A pesar de que esta prueba la dejaba muy complicada, las declaraciones de la doctora Quiroga la hundieron aún más. Esta manifestó que ella ya no trabaja en la Clínica Santa Clara, que no atendió a la agente en cuestión, que no es su sello y que la firma no es de ella.

juez rodolfo figuerola El juez de Garantías Rodolfo FIguerola

El fiscal ayudante Ignacio Domínguez, de la UFI N°5 de Delitos Especiales, estuvo representando al MPF y dio a conocer el hecho al juez de Garantías, Javier Figuerola. Presentó el hecho, todos los elementos de convicción que tenía y solicitó la apertura de la Investigación Penal Preparatoria. El magistrado dio a lugar e imputó a Yamila Micaela Leites Silva por el presunto delito de falsificación de documento privado en calidad de autor. Cabe destacar que deberá cumplir con diferentes medidas de coerción, pero no se le dictó la prisión preventiva.