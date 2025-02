Una pareja de mecheros entró a robar un local del microcentro y causó revuelo

Estos ladrones intentaron llevarse un repelente OFF!, un Raid y una cafetera. Pero no lograron escapar. Según dijeron la dueña de la empresa fue avisada del robo y persiguió a estos ladrones. Aparentemente, estos le habrían dicho que devolvían las cosas pero que no los denunciaran. La mujer dijo que de igual manera iba a denunciarlos. Ahí es cuando intentaron huir en el colectivo y la gente, a gritos, le pidió al chofer que parara porque llevaba a dos ladrones.

En el lugar actuó personal policial y la pareja ladrona iba a queda a disposición de Flagrancia por el delito de tentativa de hurto. Extraoficialmente se supo que uno de ellos tendría antecedentes penales y pedido de captura. No dieron a conocer sus nombres.