Una motociclista terminó en el hospital tras un choque en una esquina del centro

Durante el mediodía de este martes, una mujer que conducía una moto sufrió un accidente en una transitada esquina del centro. El choque ocurrió en la intersección de Avenida Córdoba y calle Santiago del Estero, en Capital.

Según fuentes policiales, la colisión fue entre la moto, conducida por la mujer, y un automóvil Peugeot 208. Como consecuencia del impacto, la motociclista -quien no fue identificada- resultó con algunas lesiones, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Rawson para recibir atención médica.

image Hasta el momento, no se ha precisado la mecánica exacta del incidente ni se informó sobre la gravedad de las heridas sufridas por la conductora de la moto. Personal de tránsito y seguridad trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

Temas motociclista

Hospital

Choque

centro