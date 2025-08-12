martes 12 de agosto 2025

Una motociclista terminó en el hospital tras un choque en una esquina del centro

Sucedió durante este martes. Una motociclista fue hospitalizada tras un choque con un auto en la esquina de Avenida Córdoba y Santiago del Estero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante el mediodía de este martes, una mujer que conducía una moto sufrió un accidente en una transitada esquina del centro. El choque ocurrió en la intersección de Avenida Córdoba y calle Santiago del Estero, en Capital.

Siniestro

Un motociclista fue atropellado por un vehículo de gran porte que se dio a la fuga en Santa Lucía
Poco común

Un motociclista murió tras chocar con un peatón en Capital: el acusado irá a juicio por homicidio culposo

Según fuentes policiales, la colisión fue entre la moto, conducida por la mujer, y un automóvil Peugeot 208. Como consecuencia del impacto, la motociclista -quien no fue identificada- resultó con algunas lesiones, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Rawson para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se ha precisado la mecánica exacta del incidente ni se informó sobre la gravedad de las heridas sufridas por la conductora de la moto. Personal de tránsito y seguridad trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

"Escruche"

Una mujer de Capital sufrió el robo de $2.500.000 y una planchita de cabello

