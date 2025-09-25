jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimiento

Una moto robada en Rawson fue recuperada en Caucete: estaba abandonada

La fiscal que lleva la investigación del robo dispuso de devolverle el rodado al denunciante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-25 at 09.43.43

Una motocicleta que había sido robada en Rawson fue recuperada en Caucete gracias a un operativo conjunto entre la Brigada de la UFI Delitos Contra la Propiedad y personal de la Comisaría 37.ª.

Lee además
salieron de una comisaria de rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
rawson mete en octubre un doblete de eventos imperdibles para disfrutar en familia
Para agendar

Rawson mete en octubre un doblete de eventos imperdibles para disfrutar en familia

De acuerdo a la investigación, el propietario de la Yamaha YBR 125cc había denunciado el robo en la Comisaría 36.ª y luego tomó conocimiento de que desconocidos estaban ofreciendo el vehículo para la venta. Con esa información, los efectivos iniciaron las pesquisas que derivaron en el hallazgo del rodado en un descampado ubicado en la intersección de calle Alem y Paula Albarracín de Sarmiento.

Tras el procedimiento, la fiscal coordinadora de UFI Delitos Contra la Propiedad Claudia Salica dispuso la restitución inmediata de la moto a su dueño, quien ya recuperó su medio de transporte.

Temas
Seguí leyendo

Entró a una casa sin permiso en Rawson, intentó escapar y lo capturaron

Vecinos de dos de los departamentos más grandes de San Juan podrán vacunarse en sus plazas

Mandaron al Penal al ladrón que sacó un cuchillo e intentó robarle a un chico en Rawson

Triple amenaza de bomba a una escuela de Rawson: el mayor quedó imputado y tras las rejas

Golpes, gritos y tironeo de pelo: un terrible hecho de violencia se vivió en Rawson

El "Colo", un conocido ladrón de Rawson, que de "Ángel" no tiene nada

Tres menores de edad quedaron detenidos tras entrar a una casa en Rawson y robar alcohol, ropa, perfumes y demás elementos

Amenazas de bomba contra la escuela de Rawson: hay dos detenidos, uno de ellos un joven ya condenado por abuso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen cortesía San Juan 8
La mujer tiene 3 hijos

El menor golpeado a patadas por su mamá embarazada en Chimbas no sufrió lesiones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Te Puede Interesar

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar
Lo último

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito
Siniestro vial

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito