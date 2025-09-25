Una moto robada en Rawson fue recuperada en Caucete: estaba abandonada

Una motocicleta que había sido robada en Rawson fue recuperada en Caucete gracias a un operativo conjunto entre la Brigada de la UFI Delitos Contra la Propiedad y personal de la Comisaría 37.ª.

De acuerdo a la investigación, el propietario de la Yamaha YBR 125cc había denunciado el robo en la Comisaría 36.ª y luego tomó conocimiento de que desconocidos estaban ofreciendo el vehículo para la venta. Con esa información, los efectivos iniciaron las pesquisas que derivaron en el hallazgo del rodado en un descampado ubicado en la intersección de calle Alem y Paula Albarracín de Sarmiento.

Tras el procedimiento, la fiscal coordinadora de UFI Delitos Contra la Propiedad Claudia Salica dispuso la restitución inmediata de la moto a su dueño, quien ya recuperó su medio de transporte.

