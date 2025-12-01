lunes 1 de diciembre 2025

Siniestro

Una familia de Rivadavia quedó en la calle por un incendio que habría sido intencional

Las llamas consumieron una propiedad de la Villa Medalla Milagrosa en la que vivían tres hermanos. Creen que el fuego fue intencional y que se trató de un conflicto vecinal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
incendio rivadavia 1

Una familia de la Villa Medalla Milagrosa quedó en la calle luego de un incendio de su vivienda este lunes por la mañana. El domicilio está ubicado en La Bebida, Rivadavia.

Según informó la Policía, en ese lugar vivían tres hermanos de apellido Gutierrez, que ahora piden ayuda a todos para poder retomar su vida. Ahora, creen que el fuego podría haber sido iniciado de forma intencional por un conflicto vecinal de vieja data. Ya hicieron la denuncia en la seccional de la zona. Son una mujer de 30 años que trabaja cuidando enfermos; su hermano de 32 que es empleado municipal; y la menor de 18 que está desempleada.

Las llamas comenzaron mientras estaban durmiendo pero los tres ocupantes pudieron salir sin sufrir ningún tipo de lesiones. Sus cosas, sin embargo, se perdieron en su totalidad ya que se trataba de una vivienda precaria de adobe y techo de caña.

Ahora la Policía investiga quién estuvo detrás del siniestro que los dejó en la calle.

image
