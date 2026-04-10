Una exfuncionaria de Valle Fértil dijo que la estafaron por más de $4.000.000: qué dijo

La exdirectora de Turismo de Valle Fértil y emprendedora local Gabriela Guerra aseguró que fue víctima de una estafa por más de $4.000.000 tras una maniobra con una supuesta transferencia bancaria. Según relató, el hecho ocurrió entre la noche del domingo y el lunes. Según afirmó, radicó la denuncia en la Comisaría 12° del departamento.

Fraude virtual Otra vez el cuento de la transferencia equivocada: estafaron en $4.300.000 a una mujer de Valle Fértil

La situación tomó estado público luego de un extenso descargo que Guerra publicó en redes sociales, donde explicó el difícil momento económico que atraviesa junto a su familia y su emprendimiento “Mar-Flor”. “Hoy queremos contarles que fuimos estafados, por el monto de $4.380.000”, escribió este viernes. En el mismo mensaje, planteó su desconcierto por lo ocurrido: “Creemos en el valor de la palabra, en mi pueblo y en nuestra crianza, la palabra empeñada vale más que todo. Hay gente mala... sí, y a las pruebas me remito”.

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De acuerdo a lo que explicó a Tiempo de San Juan, la maniobra habría sido realizada por personas que, según sospechan, serían de Córdoba. Todo comenzó con un supuesto pedido grande de productos. “Nos dijeron que hicieron una transferencia equivocada a nosotros y enviaron un comprobante sobre una supuesta transferencia de $8 millones, por eso pidieron que devolvamos el dinero”, detalló.

Sin embargo, el dinero nunca habría ingresado realmente a la cuenta. En medio de la urgencia y la presión, su hija tomó la decisión de devolver el monto solicitado, para lo cual debió sacar dos préstamos. “Mi hija debió hacer dos préstamos para devolver la plata”, indicó.

La emprendedora afirmó que este tipo de estafas ya afectó a otros productores, aunque en su caso no tenían conocimiento previo de la modalidad. “Esto ya pasó con algunos emprendimientos, pero mi hija no lo sabía”, agregó.

El impacto económico fue inmediato. En su publicación, Guerra explicó que ahora deben afrontar dos créditos -uno con Mercado Pago y otro con el Banco San Juan-, lo que agravó la situación financiera familiar. “El problema es la plata, porque no tenemos. Somos productoras y debemos devolver”, expresó.

Ante este panorama, apelaron a la solidaridad de la comunidad para poder salir adelante. Actualmente cuentan con unos 700 frascos de dulce para vender -674 según precisaron inicialmente-, con un valor de $6.500 cada uno, y realizan entregas en San Juan y envíos a otras provincias.

El emprendimiento familiar funciona desde 2001 y, según contó Guerra, no es la primera vez que enfrentan dificultades. “Pasamos por billetes falsos y estafas”, recordó, aunque remarcó que el objetivo ahora es poder cubrir las deudas generadas recientemente. “Quiero sacarme esos préstamos de encima, porque los intereses son altísimos”, concluyó.