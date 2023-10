Un tarotista sanjuanino y su hijo fueron asaltados en el Conector Sur

La bicicleta que le robaron es una Top Mega, una mochila con su celular y un libro. Esta es la bici:

image.png

El tarotista después realizó otra publicación e hizo un fuerte descargo, y una de sus frases fue: “De verdad no da que cada dos años tenga que comprar un teléfono nuevo porque me lo roban en un asalto. Y realmente, no me da la guita para meterme en una bicicleta nueva. Soy un laburante mas. No puedo estar tarjeteando una bici y teléfonos nuevos”.

Mirá su mensaje completo:

“Quisiera hacer una reflexión de lo que nos paso anoche. Una catarsis.

En el momento en que nos asaltaron yo iba en bicicleta con mi hijo Juan, de cuatro años.

No tengo auto, mi medio de transporte diario es la bicicleta. Voy al trabajo en ella. Busco y llevo la jardín de infantes a mi hijo y a todos lados en ella.

Ambos, tuvimos la suerte de reaccionar de la manera mas civilizada ante un asalto con un arma de fuego, por parte de dos sujetos. Una desventaja tremenda.

Apenas vi el arma, no lo dudé. Me baje y se las di. La vida e integridad de mi hijo y la mía, no tienen valor en comparación con cualquier elemento material.

Luego del asalto, se nos acercaron unos vecinos, y nos re ayudaron, a llamar a la policía, e incluso nos prestaron dinero para tomar un remis porque estábamos llegando a destino.

Yo no soy gobierno, no tomo las decisiones al respecto. Pero brinden un cachito mas de condiciones de seguridad. Sea capital, sea Rawson, sea Chimbas, o donde sea.

De verdad, no da, que cada dos años tenga que comprar un teléfono nuevo porque me lo roban en un asalto. Y realmente, no me da la guita para meterme en una bicicleta nueva. Soy un laburante mas. No puedo estar tarjeteando una bici y teléfonos nuevos. Pago un alquiler mensual. Apenas me queda un resto para vivir el mes. Juan y yo somos solos. Distribuimos el dinero mensual de la manera mas equilibrada posible para vivir de la manera mas optima, siendo conscientes de que incluso hoy es dificil eso.

Gobierno: pónganse las pilas. No se puede vivir así. Diseñen, planifiquen. A ustedes los votamos y los colocamos en el centro de decisiones para que nos den la posibilidad de vivir un poco mejor.

Somos campeones del mundo en futbol. Seamos campeones del mundo como sociedad, por favor. Y si no lo somos, hagamos lo suficiente para intentar serlo.

Hemos hecho la denuncia correspondiente en la policía. Ahora solo estamos esperando a que nos llamen para decirnos que nuestras pertenencias fueron encontradas. Estamos muy bien los dos.”

