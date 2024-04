Un sanjuanino quedó en la mira por abusar de su cuñada de 15 años: "Estoy con tu hermana por vos"

Un sanjuanino de 23 años quedó en la mira de la Justicia por abusar sexualmente de su cuñada de 16 años. Ataques sexuales que habrían ocurrido en más de una ocasión. Pero hay algo aún más terrible, la menor contó que sus mismos padres le dijeron que no haga la denuncia. La presunta víctima estuvo en un hogar, pero ahora volvió a vivir con sus familiares, ¿la apoyarán?

agustina cerdera.jpg Ayudante fiscal de UFI ANIVI, Agustina Cerdera

Este hecho se conoce el 9 de abril cuando una asesora de menores se dirigió a ANIVI y contó que una menor de 15 años no quería volver a su casa por los abusos que venía sufriendo por parte del novio de su hermana. Hechos que habrían ocurrido desde enero de 2023, fecha que la habría tocado por primera vez.

Estos ultrajes sexuales pasaron en más de una ocasión. Uno de ellos habría sido con acceso carnal. Este sujeto la amenazaba para que se quede callada o supuestamente le decía atrocidades como “que se iba a quitar las ganas con ella” o “Estoy con tu hermana por vos”, entre otras.

WhatsApp Image 2024-04-20 at 23.12.50.jpeg

Según dijeron fuentes judiciales, los padres estaban al tanto de esta situación, pero le habrían dicho que no dijera nada y utilizaban como pretexto que la hermana (novia del acusado) estaba embarazada; dando a entender que no tenía el apoyo de ellos. A pesar de que la menor no quería vivir con sus padres, el 102 decidió enviarla de nuevo a esa vivienda.

La ayudante fiscal Agustina Cerdera solicitó quera este sujeto quedara preso por el plazo de 3 meses y que quede imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado. El juez lo imputó pero lo dejó en libertad con medidas de coerción (la defensa a cargo de Horacio Merino y Maximiliano Paz habían solicitado que quede libre).

WhatsApp Image 2024-04-20 at 23.12.47.jpeg Juez de Garantías, Diego Sanz

A la menor se le hará entrevista videograbada, al igual que un menor de 13 años -hermano de la presunta víctima- ya que habría vivenciado estos hechos de abuso. La fiscalía también contaría con otras pruebas que incriminan a este sujeto como el autor material del abuso.

Por orden del magistrado Sanz, A.C.G. tiene prohibido entorpecer la investigación y deberá someterse al proceso, no podrá salir de la provincia sin la debida autorización, se tendrá que presentar cada 30 días por Subcomisaria Cipolletti y no podrá acercarse a la víctima en un rango de 500 metros, además no podrá comunicarse con ella por ninguna vida; todo esto por el plazo de 8 meses.