Un policía sanjuanino quedó contra las cuerdas tras una denuncia por abuso sexual en la vía pública

Es que una joven aseguró que el sospechoso la paró en la calle, cuando circulaba en su moto y le exigió papeles del rodado. Como la mujer no los llevaba encima, según denunció, le explicó al policía que patrullaba la zona que había salido apurada de su casa y por eso no contaba con los documentos.

La denunciante y presunta víctima aseveró que, para no sufrir ningún tipo de consecuencia, el uniformado le propuso llegar a algún tipo de arreglo. En esa charla, la mujer dijo que le guiñó el ojo y que le realizó varias insinuaciones sexuales, pero ella lo rechazó, diciéndole que estaba casada. Sin embargo, A.M insistió con obtener algo a cambio de dejarla ir libre y, cuando le permitió irse, la joven contó que el hombre le tocó el trasero.

"Le posó las manos en los glúteos cuando se subía a su moto y además le dijo 'parame la colita' y le sacó dos fotos", señalaron fuentes allegadas al caso. Es por eso que el Ministerio Público secuestró el teléfono celular del uniformado para determinar si esa prueba se encuentra en el dispositivo. En caso de hallarla, entonces el policía de la Motorizada estaría en serios problemas.

La audiencia que se celebró este viernes tuvo como finalidad extender los tiempos de la investigación preliminar, por 90 días hábiles más, con el objetivo de tener tiempo para peritar el dispositivo móvil ya que el equipo de apoyo tecnológico de la Justicia se encuentra saturado con causas pendientes. Fue así que Micheltorena pidió más tiempos y el juez se lo concedió.

La defensora, Carina Martínez Tejada, no prestó oposición a la prórroga ya que la pericia será clave para avanzar en el caso que aún no tiene causa formal, ya que no está claro que haya sido A.M el policía que agredió sexualmente a la motociclista que denunció lo que le pasó el 19 de abril, en Pocito.