martes 30 de septiembre 2025

Albardón

Un perro atacó a un nene de 3 años que jugaba en la vereda en Campo Afuera

El pequeño jugaba en la vereda de su casa cuando el animal lo mordió en la pierna izquierda. Vecinos reclaman mayor control sobre los perros en la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un grave episodio generó conmoción en la localidad de Campo Afuera, Albardón. Un niño de apenas tres años fue atacado por un perro en calle Nacional, a pocos metros de la plaza Eva Perón, y debió ser asistido en el hospital.

De acuerdo a lo informado por Albardón Noticias, el pequeño estaba jugando frente a su domicilio cuando, de manera repentina, un perro lo agredió y lo mordió en la pierna izquierda. Afortunadamente, su madre se encontraba cerca y logró intervenir rápidamente para evitar que el can continuara lastimándolo.

Minutos más tarde, un llamado al servicio de emergencias médicas permitió el traslado inmediato del niño al hospital, donde los profesionales realizaron los controles correspondientes para descartar complicaciones y prevenir una infección. Los médicos confirmaron que el menor se encuentra fuera de peligro y en buen estado general.

