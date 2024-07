Un nene de Capital sufrió quemaduras en la mitad del cuerpo tras caerle una olla con agua caliente

De acuerdo a las informaciones, el niño y su hermanito jugaban y aparentemente uno de ellos se colgó de la estructura de la cocina. Fue ahí que el artefacto cedió y la olla con agua que estaba sobre una de las hornallas cayó arriba del nene de 4 años. La mamá, de apellido Sánchez, estaba muy cerca y la auxilió de inmediato para luego trasladarla al Hospital Guillermo Rawson.

El niño terminó con el 50 por ciento del cuerpo quemado. Al parecer, el agua no estaba hirviendo, dado que las lesiones fueron de primer grado, o sea que no eran de gravedad. El pequeño fue sedado y quedó internado, pero se encontraba estable y fuera de peligro, explicó un funcionario judicial. Aclararon que el nene no sufrió daños en ningún órgano vital.

En el caso intervinieron los policías de la Comisaría 3ra y el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, de la UFI Delitos Especiales, que investigan un accidente doméstico.