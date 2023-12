Un músico de Rivadavia le prometió a una menor que saldría en un video y la violó

WhatsApp Image 2023-12-01 at 20.56.54 (1).jpeg

Balmaceda usó su derecho y declaró que fue la hermana de la presunta víctima la que le dijo que si podía estar en el videoclip. Él dijo que no tenía problema. Después agregó que fueron a la casa de su mamá (aduciendo que él vive con su papá) y que empezaron a consumir cerveza, cocaína y marihuana. Finalmente agregó: “No le hice nada en su contra. No le hice nada. Hasta la acompañé hasta El Cristo, ahí hay una cámara del CISEM. La dejé y se fue. No abusé de ella”.

Este chico estuvo prófugo 24 días. La fiscalía pidió la detención para este sujeto el 4 de noviembre, el juez se la otorgó y no lo encontraron. Desde ese momento fue un prófugo de la justicia. Entremedio se hizo una audiencia y Balmaceda no se presentó. Finalmente, el 24 de noviembre el “Príncipe” se entregó en comisaría 30ma.

El abogado actual de Balmaceda, Fernando Bonomo, le dijo que se entregara y explicó en audiencia que su cliente fue mal asesorado por el primer letrado que contrataron y que por tal razón no se entregó antes ante la Justicia.

Finalmente, el magistrado de la causa lo imputó por el delito de abuso sexual con acceso carnal, le dictó la prisión preventiva por 3 meses y le dio a la fiscalía un plazo de 6 meses para la investigación penal preparatoria. El juez argumentó que le dictó la prisión a este sujeto por su comportamiento ya que nunca se entregó ante la Justicia y existe peligro de fuga.