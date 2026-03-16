Recuperaron en Rivadavia la moto robada a un policía hace tres años: tenía hasta papeles truchos

Personal de la Brigada Oeste recuperó una motocicleta que registraba pedido de secuestro por una causa de hurto calificado, durante un procedimiento realizado este lunes por la tarde en el departamento Rivadavia. El rodado pertenecía a un policía y hace tres años que se lo habían robado.

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Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 19:50 los efectivos trasladaron a sede policial una motocicleta marca Yamaha YBR que se encontraba en poder de un joven identificado como Cristian Ríos, de 20 años, domiciliado en el barrio Rivadavia Norte.

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Al ser entrevistado por los uniformados, el joven presentó la documentación del rodado. Sin embargo, al verificar los datos, los policías advirtieron que la numeración del chasis y del motor no coincidía con la que figuraba en los papeles exhibidos.

Ante esta situación, se realizó una consulta a la base policial CIFCOP, desde donde informaron que la motocicleta tenía pedido de secuestro vigente en el marco del Legajo N.º 63/23, caratulado “Hurto Calificado”, con intervención del Tercer Juzgado de Instrucción.

Posteriormente, los efectivos se comunicaron con la fiscal de la Unidad Conclusiva de Instrucción, Ivana Rodríguez, quien dispuso el secuestro del rodado, aunque aclaró que no correspondía la detención del joven que lo tenía en su poder.

De esta manera, la motocicleta quedó vinculada a las actuaciones complementarias correspondientes a la causa judicial en curso.