Un motociclista fue hospitalizado luego de chocar con un auto en Sarmiento

Un joven motociclista resultó herido este martes por la tarde tras colisionar con un automóvil en la intersección de 25 de Mayo y Juan XXIII, en el departamento Sarmiento.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Un joven de 19 años resultó herido tras chocar su motocicleta contra un auto en la intersección de 25 de Mayo y Juan XXIII, y fue trasladado al Hospital Departamental para recibir atención médica.
Un joven motociclista resultó herido este martes por la tarde tras colisionar con un automóvil en la intersección de 25 de Mayo y Juan XXIII, en el departamento Sarmiento.
Según informaron desde la Comisaría Octava, un Ford Focus que circulaba por calle 25 de Mayo de norte a sur giró a la izquierda hacia Juan XXIII. En ese momento, una Zanella 110 cc conducida por un joven de 19 años, identificado como González, impactó contra la puerta trasera izquierda del vehículo y cayó al asfalto.
El motociclista fue asistido por personal médico en el lugar y trasladado al Hospital Departamental, donde quedó en observación debido a los dolores corporales que presentaba.