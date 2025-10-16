jueves 16 de octubre 2025

Complicados

Un juez sanjuanino resolvió la extradición de los rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual

Leopoldo Rago Gallo aceptó la solicitud de extradición presentada por la Justicia de Chile, que investiga la denuncia que presentó una joven jugadora de hockey. Matías Morales (27) y Enzo Falaschi (30) son los deportistas sospechados.

La situación judicial de los rugbiers mendocinos Matías Morales (27) y Enzo Falaschi (30) dio un giro decisivo esta semana, luego de que el juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo resolviera aceptar el pedido de extradición presentado por la Justicia de Chile, donde ambos deportistas están imputados por una denuncia de abuso sexual realizada por una joven jugadora de hockey.

La resolución fue dictada tras una extensa audiencia realizada en los tribunales federales de Mendoza y representa un nuevo revés para la defensa de los acusados, que ya había recibido rechazos anteriores a los pedidos de excarcelación y arresto domiciliario.

Desde el pasado 3 de septiembre, Morales y Falaschi se encuentran detenidos a disposición de la Justicia chilena. En un principio, fueron alojados en el Centro de Detención Judicial de Mendoza (U-32), pero más tarde fueron trasladados al Complejo Penitenciario N° 6 de Cacheuta.

2

Pese a la decisión del juez sanjuanino de autorizar el traslado a Chile, los abogados defensores anunciaron que apelarán el fallo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de frenar la extradición. Entre sus principales argumentos, señalaron que “no están dadas las condiciones de seguridad” para los imputados en una prisión chilena, citando amenazas recibidas a través de redes sociales.

Además, solicitaron que la Justicia trasandina informe con precisión cuántos días permanecerían privados de libertad los acusados y bajo qué condiciones sería garantizada su integridad física en el país vecino. En el caso de Matías Morales, se incorporó también un argumento de índole familiar: su defensa sostiene que la extradición “vulneraría los derechos de su hija menor de edad”, al impedirle el contacto directo con su padre.

Mientras se prepara la apelación, está prevista una nueva audiencia este lunes ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, donde las defensas insistirán con un nuevo pedido de prisión domiciliaria.

En paralelo, y en un intento por facilitar la participación de los imputados en el proceso judicial chileno sin un traslado inmediato, el juez Rago Gallo remitió un oficio al Cuarto Juzgado de Santiago de Chile, proponiendo que Morales y Falaschi puedan declarar por videoconferencia ante las autoridades del país vecino.

