Un gendarme sanjuanino, denunciado por el presunto abuso sexual de sus propios hijos

"Se levantó y se pasó a mi cama. Yo la abracé, ella se dio vuelta, la apreté fuerte y me dijo que eso le hacía su papá. Me agarró la mano, se apretó la pelvis y me dijo que eso también le hacía, y después metió mi mano en su cola para explicarme que eso también", contó la madre de los niños en sede policial. Pero eso no fue todo. Según la mujer, la nena también le manifestó que su padre a veces le bajaba la ropa y que cuando la bañaba "le pasaba la toalla fuerte" por sus partes íntimas.