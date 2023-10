Un colectivo se incendió en plena ruta sanjuanina con más de 60 pasajeros en su interior

Es sin duda un caso de desgracia con suerte. Sobre la Rita Nacional 141, se registró un terrible incendio en un colectivo que circulaba con más de 60 pasajeros. Afortunadamente no hubo que lamentar pérdidas fatales ni heridos de ningún tipo, pero podría haber sido peor.

La unidad había partido de Mendoza y se dirigían a la provincia de La Rioja, trasladando a 62 pasajeros, según indicó el chofer del colectivo.

Al detectar las llamas, detuvo la marcha del colectivo, se hizo descender a todos los pasajeros, pero lamentablemente el fuego avanzó con tanta velocidad que no se pudo recuperar la unidad.

Si bien llegó se informó del hecho a personal de la UFI Delitos Especiales, no fue necesaria la intervención debido a que no registraron personas lesionadas o fallecidas. Incluso los pasajeros no requirieron asistencia médica, aunque las pérdidas materiales fueron totales.