Atraco

Un chofer de Uber fue asaltado por sus pasajeros en un barrio de Chimbas

El hecho sucedió en la madrugada del lunes en el interior del barrio El Chañar, en Chimbas. El chofer fue amenazado con un cuchillo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La madrugada del lunes fue escenario de un violento episodio de inseguridad en el departamento Chimbas, donde un conductor de la aplicación Uber fue víctima de un asalto. Sus dos pasajeros lo amenazaron con cuchillo y le quitaron los celulares, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:20 de la mañana y la víctima fue un remisero, identificado como Rodrigo Urquiza, de 29 años, quien radicó la denuncia en la Subcomisaria Cipolletti. El conductor sufrió unos golpes, pero no revestían gravedad.

Fuentes policiales contaron que Urquiza recogió a tres pasajeros —dos hombres y una mujer— en la intersección de calles Coll y Calívar, en Rivadavia. Los pasajeros solicitaron ser trasladados hasta el barrio Pedregal, en Chimbas. Al llegar allí, la mujer descendió del vehículo, y Urquiza continuó el viaje con los dos hombres, quienes le pidieron ir hasta el barrio El Chañar, también en Chimbas.

Fue en ese punto, específicamente en la plaza del barrio El Chañar, donde los delincuentes lo abordaron: uno de ellos habría exhibido un arma blanca, mientras que el otro le sustrajo los dos celulares que llevaba. Afortunadamente, el conductor no resultó agredido físicamente.

Hasta el momento no se ha informado sobre detenidos, y se espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad y otros datos permitan identificar a los asaltantes.

