Un año sin Yanina Pérez, víctima del femicidio de Angaco: el único acusado, el "Guascazo", contra las cuerdas

Hoy, este 15 de febrero de 2025 , se cumple un año de un hecho triste y que impactó a todo Angaco y la provincia. Yanina Pérez fue víctima de un brutal femicidio perpetrado por su expareja, Ariel Omar Pérez alias el “Guascazo” (41). Ha pasado un año y durante todo este tiempo el principal acusado en la causa, ya que todas las pistas lo apuntan directo a él como el autor, s e quiso pasar como loco pero no le funcionó. Una prueba clave realizada al fin de la investigación lo deja en jaque y saca una conclusión concreta, está cuerdo y comprende la criminalidad de los hechos.

El “Guascazo” iba a aceptar lo que hizo en perjuicio de Yanina a días de ocurrido el hecho. Iba a aceptarlo al frente de un juez, pero a último momento no quiso admitirlo y d urante todo el periodo de la investigación quisieron hacerlo pasar como loco. Sus abogados defensores consiguieron que le hagan una junta interdisciplinaria con un solo fin: si comprende o no la criminalidad de los hechos.

image.png Yanina Pérez

Tal estudio fue el último en implementarse en la investigación del fiscal Francisco Micheltorena de UFI Delitos Especiales y la misma no dio a favor del único imputado, es más, lo complicó. Fuentes judiciales dijeron a este diario que la junta realizada por los psiquiatras Alan Badwen y Federico Blanco, y los psicólogos Florencia Ruiz Noguera y Carla Membello, llegaron a la conclusión que Ariel Omar Pérez está cuerdo y no presenta signos, ni síntomas de enfermedad psiquiátrica, está ajustado completamente en realidad y criterio.

La junta que se realizó con dos entrevistas, a fines de 2024, confirmaron que el “Guascazo” se encuentra orientado en tiempo y espacio. Tiene capacidad para identificar e identificarse. Comprende el proceso en el que está transcurriendo, sabe que es lo lícito y lo ilícito. Sabe escoger, tomar decisiones y actuar en función de lo que comprende.

Las pesquisas expresaron que Ariel Omar Pérez es egocéntrico, manipulador y con signos de controlar y manipular la situación (las entrevistas). Dijo haber vivido en un cuadro de violencia intrafamiliar y sin contención.

image.png

Otro de los datos que reveló este estudio es su estado de desarrollo mental. El funcionamiento psíquico se encuentra dentro de los parámetros normales. Y en detalle, de conciencia está lucido; en el juicio de realidad sabe diferenciar entre lo real y la fantasía. No tiene alteraciones psicopatológicas en la atención; sabe hablar con normalidad y sin complicaciones. Está activo en todos sus sentidos, tiene parámetros normales, percibe y captura la realidad. Y algo muy importante, su memoria está conservada y tiene pensamientos tanto de corto como de largo plazo.

La prueba fue clara y contundente, Ariel Omar Pérez alias el “Guascazo” no presenta signos, ni síntomas de enfermedad psiquiátrica. Está ajustado de criterio y realidad. Es peligroso para terceros por el poco control a sus impulsos. Sus abogados dijeron que no podía permanecer detenido, pero los especialistas concluyeron que sí, puede permanecer detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

Un femicidio que dejó conmocionado a todo Angaco

El 15 de febrero, cerca de las 10 horas, Yanina Pérez era asesinada en la puerta del cementerio municipal de Angaco de ocho puntazos. Desde un momento el señalado de hacer semejante hecho fue Ariel Omar Pérez el “Guascazo”, su expareja.

Este huyó por las fincas aledañas y durante días estuvo prófugo de la justicia. La policía lo buscó mañana y noche, pero él no aparecía. Los días pasaron y una noche del 18 de febrero se comunicó con las autoridades policiales y dijo que iba a entregarse. Terminó sucediendo y quedó a disposición de la Justicia. Esa madrugada Angaco se revolucionó, el dato de que había sido atrapado se expandió rápidamente y las inmediaciones de la comisaría 20ma fueron un caos.

Momento donde la UFI Delitos Especiales saca al "Guascazo" desde donde se entregó.

Llevaba más de 48 horas prófugo. pic.twitter.com/FDuQIz0fPT — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 18, 2024

En la madrugada que lo atraparon, personal policial de Homicidios tuvo que entrar con linternas y caminar al menos 1km por el campo para dar con este sujeto. Cuando los brigadistas llegaron al lugar, este sujeto dijo: “Está todo bien, me voy a entregar”.

image.png El punto amarillo es donde encontraron al "Guascazo".

Tras negar ir a un juicio abreviado, el femicida se victimizó y le cargó toda la culpa a Yanina. Los abogados del “Guascazo” dijeron que Yanina lo hostigaba y que él sufría acoso. Dijeron ante el juez que su cliente tuvo un “brote” y que no lo planificó.

Ariel Omar Pérez se encuentra cumpliendo la prisión preventiva y está imputado por homicidio doblemente agravado, por el vínculo y en contexto de violencia de género, es decir, femicidio. El control de acusación contra él será presentado en los próximos días y la pena que la fiscalía solicitará para este sujeto es la prisión perpetua.

La denuncia de Yanina que no fue recibida en comisaría 20ma

La hija de Yanina, Melina Gómez, le manifestó a este diario declaraciones impactantes. Aseguró que por los constantes episodios de violencia de género que su madre sufría en manos de Ariel Omar Pérez acudieron a la Policía. Sin embargo, dijo que nunca quisieron tomarle la denuncia.

"Entró a la fuerza, empujó el portón que estaba cerrado y se metió para amenazarla. Estaba loco", supo decir en una entrevista con este diario. También declaró: "Mi mamá vivía con miedo. Siguió un tiempo con él por miedo a que nos haga algo a los hijos o los nietos. La vivía hostigando. Todos lo sabíamos, pero la Policía no hizo nada", aseveró Melina.

El "Guascazo" fue condenado por un hecho que cometió tres días antes de cometer el femicidio

En noviembre de 2024, Ariel Omar Pérez fue condenado a un año de prisión por amenazar e intentar atacar con una navaja a un vecino suyo. Hecho que cometió tres días de cometer el femicidio contra Yanina Pérez.

Ese caso se originó por un hecho ocurrido la madrugada del 12 de febrero de este año y la víctima fue un vecino suyo, de nombre Jairo Aballay. Este muchacho se encontraba bebiendo con una pareja amiga en el kiosco de las calles Segovia y Santa María de Oro en Angaco, cuando apareció el “Guascazo” y lo empujó, según la acusación de la fiscal Yanina Galante. Al parecer, habían tenido en un entredicho.

image.png

Ariel Pérez buscó darle una trompada a Aballay, pero éste esquivó el golpe y se produjo un forcejeo. Fue ahí que el “Guascazo” sacó una navaja e intentó aplicarle un puntazo, mientras que le gritó: “Por qué no me invitaste un trago de cerveza” y “te voy a matar”. En esos momentos intervinieron otras personas y no corrió sangre, pero transcurridas unas horas la víctima hizo la denuncia en la Comisaría 20ma de Angaco.