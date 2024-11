El femicida de Angaco fue condenado por intentar acuchillar a un joven tres días antes de matar a Yanina

image.png El "Guascazo" Ariel Omar Pérez, el femicida.

Los abogados Fernando Bueno y Eduardo Sait plantearon que Ariel Pérez es inimputable por su enfermedad mental y solicitaron que se lo interne en un nosocomio. El fiscal Francisco Micheltorena se opuso y octubre pasado el juez de garantías Sergio López Marti rechazó el pedido de la defensa, pero ordenó que al femicida se le practicara un nuevo examen psiquiátrico supervisado por una junta médica.

Todavía no se resuelve en relación al femicidio; en cambio, este miércoles hubo condena en una causa anterior en la que Ariel Pérez estaba acusado del delito de amenazas agravadas por el uso de arma. Ese caso se originó por un hecho ocurrido la madrugada del 12 de febrero de este año y la víctima fue un vecino suyo, de nombre Jairo Aballay.

image.png La fiscal Yanina Galante.

Este muchacho se encontraba bebiendo con una pareja amiga en el kiosco de las calles Segovia y Santa María de Oro en Angaco, cuando apareció el “Guascazo” y lo empujó, según la acusación de la fiscal Yanina Galante. Al parecer, habían tenido en un entredicho.

Ariel Pérez buscó darle una trompada a Aballay, pero éste esquivó el golpe y se produjo un forcejeo. Fue ahí que el “Guascazo” sacó una navaja e intentó aplicarle un puntazo, mientras que le gritó: “Por qué no me invitaste un trago de cerveza” y “te voy a matar”. En esos momentos intervinieron otras personas y no corrió sangre, pero transcurridas unas horas la víctima hizo la denuncia en la Comisaría 20ma de Angaco.

image.png

Por ese hecho, este miércoles en la mañana fue llevado a Tribunales para que el juez Ricardo Moine lo juzgue por el delito de amenazas agravadas. Sin embargo, no hubo debate. Los defensores de Ariel Omar Pérez llegaron a un acuerdo con la fiscal Yanina Galante y firmaron el juicio abreviado. El magistrado refrendó lo pactado entre las partes y finalmente condenó al “Guascazo” a 1 año de prisión, pena que cumplirá en el penal de Chimbas a donde está alojado desde febrero última. No es la primera condena, dado que ya contaba con una anterior por agredir a otra de sus exparejas.