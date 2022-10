¡Tremendo! Esta es la mechera sanjuanina que llevaba a su hijita para robar

No informaron el nombre de la “mechera”, pero tiene alrededor de 25 años y sería del barrio Bicentenario en Chimbas. Junto a ella estaba su nena de 3 años, que tuvo que presenciar toda la desagradable escena que protagonizó su mamá. La Policía la trasladó a la Seccional 2da y tomó intervención el fiscal de turno de Flagrancia, que ahora la investiga por el presunto delito de hurto.

El hecho sucedió pasadas las 20 de este viernes dentro de la tienda Textil Mayorista sobre calle Laprida, cerca de Rioja, en el microcentro de la Capital sanjuanina. Una mujer entró al local junto a su pareja y empezaron a mirar ropa, a todo eso puso su celular en su mochila. En un momento dado, la clienta entró en un sector de la tienda y ahí se acercó una joven, que caminaba con su hija, quien estuvo al lado suyo por unos instantes.

ladrona 2.jpg Detenida. Esta es la joven que cayó detenida en la tarde de este viernes tras sustraer el celular a una clienta en una tienda de calle Laprida, en el centro sanjuanino.

Pasado unos minutos, la clienta buscó su celular para mirar la hora y descubrió que ya no tenía el aparato. Alguien se lo había sacado tras abrir el bolsillo de la mochila. Empezó a preguntar y la única persona que estuvo a su lado era esa chica con su nena. Fue por eso que la encaró y le preguntó por el celular. Concretamente la acusó de haberle sustraído el celular, pero la joven negó ser una ladrona y no quiso exhibir sus pertenencias.

La damnificada no se quedó con esto, puesto avisó al personal de la tienda y salió a la vereda a buscar a unos policías que recorrían la zona. Cuando regresó, la sospechosa se le acercó y le dijo que podía revisar sus cosas porque no tenía nada que ocultar. En efecto, no le hallaron el aparato. El celular después apareció tirado entre unas prendas.

Eso no libró del todo a la joven sospechosa. Los policías que llegaron al lugar la retuvieron en la tienda, mientras que con ayuda del encargado del lugar miraron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Increíblemente, en esas imágenes vieron el momento exacto en que la chica que andaba con su nena sustrajo el celular a la otra mujer, revelaron fuentes del caso. Los videos revelaron también que, al rato, cuando se vio en aprietos, arrojó el celular.