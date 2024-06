Tras ser desplazado, qué pasará con el alto mando de la Policía que chocó ebrio en el centro

Tras el choque, personal policial y autoridades de emergencias acudieron al lugar. Si bien no hubo lesionados, el fiscal Grassi indicó que, debido a la presencia de alcohol en sangre por parte del conductor del Aveo, el caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. Además, como anticipó este diario, el jefe de la Policía, Eduardo Lirola, desplazó al hombre del cargo.

"Hasta el momento no tendríamos causa penal, ya que no hubo lesiones por parte de las presuntas víctimas", explicó Grassi. "Sin embargo, el control de alcoholemia al funcionario policial arrojó un resultado positivo de 2,08 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido de 0,50", dijo a Canal 13 de San Juan.

El fiscal detalló que, si bien el funcionario no estaba en ejercicio de sus funciones al momento del hecho, "prestó colaboración completa desde el arribo de la ayudante fiscal al lugar".

"Se han realizado todos los trámites de rigor y por el momento no hay imputación", agregó Grassi. "El caso está siendo tramitado por otras áreas del derecho para los reclamos correspondientes, ya que no se configura un delito penal al no haber lesiones".