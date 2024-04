Tras el sobreseimiento a Salinas: la fiscal aseguró que el caso seguirá investigándose

Dura sanción Expulsaron a un policía sanjuanino porque no se sentía "motivado" y por indisciplinado

El estudiante del Colegio Luján acusado de abuso rompió el silencio: "Nunca me pidieron perdón"

La representante del MPF confirmó que en esta audiencia que solo desligó a Salinas porque a lo largo de todos estos meses de investigación no hallaron pruebas para acusarlo de algún delito. Pero destacó en audiencia y ratificó a Tiempo de San Juan que la investigación seguirá porque no dicen que el hecho no existió. También detalló que buscará al responsable si es que aparecen los elementos de convicción suficientes.