Tras conocer el fallo: la furia de la familia de Francisco Márquez, el joven que falleció en El Pinar

Tras varias idas y vueltas Tragedia en El Pinar: hubo juicio abreviado y condena contra el conductor que mató a Francisco Márquez, pero no irá a prisión

Con un megáfono, exclamaron entre otras palabras: "Jueces hijos de p... Asesinos. Se hará Justicia". También se dirigieron a los medios de comunicación diciendo que son cómplices del sistema. Mirá el video:

La furia de la familia de Francisco Márquez, el joven que falleció en El Pinar pic.twitter.com/5Nv6tBIs5k — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 10, 2024

El abogado querellante Roly Olivera, representante de la familia de Márquez, se mostró en contra de la resolución de la jueza Guerrero. "No estamos para nada de acuerdo con la realidad fáctica de la jueza y ya estamos preparando la impugnación". Volvió a asegurar que el siniestro ocurrió en una picada y dijo: "Si nosotros medimos el metro cuadrado es un homicidio culposo, pero venían corriendo carreras y es lo que no mide la jueza". También habló de que hay pruebas de testigos diciendo que sí lo vieron picar a Castro Salinas.

La palabra de Roly Olivera, el abogado que defiende los intereses de la familia de Francisco Márquez. pic.twitter.com/hFy51uB9mE — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) June 10, 2024

La jueza argumentó en parte de su resolución que la querella no ha podido acreditar con pruebas fehacientes que la picada existió. También habló de la falta de testigos oculares de esta supuesta picada y que si un testigo escuchó un ruido no quiere decir que estaban picando. Finalmente, la magistrada expresó que la querella no aportó pruebas fácticas, ni razonables por la grave figura que solicitaban (picada ilegal en concurso real con homicidio simple).