Tras 72 horas mortales, cómo conducen los motociclistas en San Juan

Entre tantos indicadores que analizó, hay dos que llaman la atención por las cifras que arrojó. Es que el informe señala que casi el 30% de los motociclistas de San Juan no usan casco, mientras que más del 15% no respeta los semáforos.

Además, el estudio realizado por expertos aseguró -como lo había adelantado Tiempo de San Juan- que los principales factores de distracción de las personas que se trasladan en moto son 3. Un 2% se distrae con el teléfono celular, al mismo tiempo que un 4,8% pierde la atención por culpa de llevar objetos en sus manos.

Por último, uno de los motivos por los que los motociclistas no prestan total atención es el casco que no llevan puesto donde corresponde. Es que en lugar de colocarlo en la cabeza, lo lleva en el brazo o en alguna parte del rodado y ello no sólo representa un descuido, sino también una razón para perder el control del vehículo. Así lo impone, un 0,8%.

Por el momento, las autoridades policiales y judiciales investigan cómo ocurrieron los siniestros viales para establecer responsabilidades, si es que las hubiere en cada caso. En dos de los tres episodios trágicos, los otros implicados en los incidentes fueron imputados por homicidio culposo hasta que se instruya a fondo lo sucedido.

El primero de los hechos sucedió el viernes en la madrugada, cuando Andrea Jorquera que andaba en su moto murió en Circunvalación tras ser embestida por un automóvil. Horas más tarde, ese mismo día, una pareja de jovencitos identificados como Néstor Pachecho y Angelina Zárate, de 19 y 15 años, perdió la vida luego de chocar con su moto contra un camión. El tercer evento que involucró a un motociclista que falleció fue el domingo, cuando un joven identificado como Héctor Fabián Martínez se estrelló solo en Albardón.

Los otros siniestros viales que no tuvieron a motociclistas implicados se cobraron las vidas de Juan Manuel Torres -peatón atropellado en Caucete-, Julián Almazán -en un vuelco en Bermejo- y de Juan José Agüero -ciclista atropellado y abandonado en Caucete-.